Rodríguez: No tengo por qué renunciar al acta

Fernando Rodríguez Enrique ha tomado este jueves posesión de su acta como diputado de la Asamblea de Extremadura después de haber sido expulsado de Ciudadanos por “autoproclamarse” presidente del grupo parlamentario a raíz de la marcha de Cayetano Polo. Tras jurar el cargo, Rodríguez ha dejado claro que no renunciará al acta como le ha pedido el partido y ha asegurado que llega a la Asamblea para “trabajar por los extremeños siguiendo con la labor que hizo Cayetano Polo, que fue encomiable y no tuvo ninguna tacha”. “No tengo por qué renunciar al acta. Me siento muy orgulloso poder poder estar aquí, haciendo lo que quisieron los extremeños cuando nos votaron en las listas electorales”, ha señalado en declaraciones a los medios. Rodríguez ha asegurado además que como diputado sí pertenece al grupo parlamentario de Ciudadanos. “Nuestra la labor tiene que seguir siendo la de trabajar por los extremeños”, ha insistido el nuevo parlamentario, que no se ha querido pronunciar acerca del recurso que ha presentado contra su expulsión del partido.

Rodríguez ha jurado el cargo al inicio del pleno. Ha llegado a la Cámara acompañado de los diputados de Cs Joaquín Prieto y José María Casares. Se ha sentado en una de las esquinas del hemiciclo, junto al resto de diputados de Cs pero guardando las distancias de seguridad y el extremo opuesto a David Salazar. Tras jurar el cargo se ha retirado a la Sala de la Autonomía, desde donde debe seguir la sesión por la limitación de aforo del hemiciclo: el protocolo anticovid de la Asamblea solo permite estar en el pleno a 35 diputados, elegidos por los grupos cada jueves en función de las intervenciones, y el resto siguen la sesión y votan de forma telemática distribuidos en salas anexas.

Trabajador eventual del grupo parlamentario de Cs hasta hace unos días, Fernando Rodríguez era coordinador provincial del partido en Cáceres. Tras la marcha de Cayetano Polo, el partido le expulsó hace unos días por "autoproclamarse" presidente del grupo parlamentario en un escrito que suscribieron además de él, otros tres parlamentarios de los siete que tiene la formación en Extremadura. En el mismo documento se proponía a Marta Pérez Guillén como portavoz, a Joaquín Prieto como portavoz adjunto y a José María Casares como secretario. Los firmantes dejaban fuera de la dirección del grupo a David Salazar, que ha sido nombrado por el partido nuevo coordinador y portavoz en la Asamblea en sustitución de Polo. Ciudadanos ha pedido a Rodríguez Enrique que entregue el acta “por respeto a los principios éticos y en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos y del compromiso asumido en su Carta Ética y Financiera”, pero este ya ha dejado claro que no lo hará.