Sanidad descarta eliminar las franjas horarias para pasear y hacer deporte

O sea que me puedo yo con 76 años ir a tomar una cerveza a una terraza pero pasear tiene que ser a una determinada hora. Así no hay más que ver la aglomeración que he visto en la mejostilla por la tarde cuando sale la gente hacer deporte, de paseo los mayores de 14 años, la gente con los perros, etc, etc. y por la mañana lo mismo. Vamos todo muy bien pensado.