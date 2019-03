«Si Vara tiene números para gobernar con Cs va a preferir mirarlos a ellos que a Podemos»

El tren procedente de Madrid que la trae a Extremadura llega puntual a Mérida. Se muestra amable, sonriente, enérgica y con un discurso que defiende el valor del voto para cambiar el rumbo de las cosas. Irene Montero, portavoz de Podemos en el Congreso, asegura en esta entrevista con El Periódico, realizada dentro del vagón, que si Vara tiene que pactar lo hará con Ciudadanos.

-Llega a Extremadura y lo hace en tren, ¿qué tal la experiencia?

-Bueno (risas)... por suerte hoy no ha habido ningún incidente, parece que vamos a llegar en hora, parece, pero desde luego teníamos que vivirlo para luego poder hablar con conocimiento de causa y por eso decidí venir en tren. No puede ser que Extremadura sea la única comunidad autónoma que no tiene un solo kilómetro de vía electrificada, que tiene unas infraestructuras para el transporte por ferrocarril del siglo XIX y que son todo lo contrario al derecho a la movilidad.

-Lo que pasa es que puede haber trampa: avisó de que venía...

-(Más risas). Como se sabía, a lo mejor por eso ha ido todo puntual. Pero lo datos están ahí, se pueden comprobar, y hay muchísimos incidentes, el tren se para, llega con retraso, le falta combustible, se avería... Esto tiene que cambiar, y no porque un día un candidato o candidata a las elecciones generales venga en tren.

-Usted se forjó como activista en el movimiento antidesahucios, ¿cómo recuerda esa etapa?

-Como un momento de muchísima toma de conciencia de cuáles eran los problemas que estaba viviendo nuestro país y del poder colectivo que tenemos. Lo que parecía imposible, que era ganarle la batalla a unos bancos que estaban abusando con sus cláusulas y desahucios ilegales sin alternativa habitacional, se podía corregir. ¿Cuál es el problema? Pues que parece, y lo hemos visto con la vergüenza del Tribunal Supremo, que las grandes entidades financieras tienen algo más que amigos tanto en el Supremo como en los gobiernos y consiguen que todo aquel dinero que deben a los ciudadanos se lo terminen quedando y no lo devuelvan. Hace falta un partido que no pida dinero a los bancos en campaña electoral para que cuando llegue al gobierno tenga las manos libres.

-¿Por qué cuándo hablamos de desahucios hay gente que le refriega la polémica de su chalé?

-Tengo claro que el problema en España tiene que ver con que se vulneran derechos humanos y nuestra propia Constitución. En España no se cumple el derecho al trabajo o al cuidado de nuestro entorno natural. Sabíamos que cuando empezamos esta batalla de querer gobernar sin pedirle dinero a los bancos y sin que luego los expresidentes o los exministros terminen en los consejos de administración de las eléctricas, no íbamos a encontrar muchos amigos, y eso a veces tiene costes. Nosotros podemos cometer errores o tomar decisiones que a la gente no les gusten. Y no tenemos nada que esconder. Soy candidata para hablar de los problemas de España pero entiendo que la gente me pueda preguntar. Estoy siempre abierta a responder y a dar la cara.

-Ha dicho usted que las encuestas son armas políticas frente a los que aseguran que estas elecciones no lo van a tener tan fácil...

-Le tengo mucho respeto a quienes se dedican a elaborar las encuestas, que son herramientas para entender lo que está ocurriendo en la sociedad. Pero no solamente son eso, también son herramientas que sirven para condicionar lo que la gente piensa, para crear estados de opinión. En los últimos años las encuestas han acertado muy poco. Una de las cosas que se dice insistentemente es que Podemos se hunde. Pero es que eso se dice casi desde que nacimos y al final la sensación que tengo, y los datos están ahí, es que cuando nosotros decimos: ‘Por favor, dejadnos dinero las personas para que no nos lo tengan que dejar los bancos’, recaudamos en 24 horas el doble que en 2015. Pues a lo mejor si esperamos a abrir las urnas en lugar de dejarnos llevar solo por lo que dicen las encuestas, ocurre que hay mucha gente que sabe que solo si Pablo Iglesias es presidente vamos a poder sentar a una eléctrica, por ejemplo, a decirle: ‘La factura de la luz va a bajar, tus beneficios van a bajar un poquito, un poquito, vamos a retomar el control y vamos a equilibrar un poco la balanza’.

-¿Se ve como sucesora?

-¿De quién?

-De Pablo Iglesias...

-Me veo como portavoz parlamentaria. Lo que ocurra en Vistalegre III ya se verá.

-¿Hay descontento con Podemos?

-Entre el electorado que quiere cambios hay una gran desmovilización. Por eso uno de los retos de esta campaña es recordar a las personas que el voto es uno de los momentos donde tienen más poder que un político. En todo caso no eludo la pregunta: soy consciente de que nosotros, cuando nacimos, dijimos: ‘Queremos gobernar, las cosas se pueden cambiar’. Quizá no nos dimos cuenta de que las cosas sí se pueden cambiar pero mucho más lento de lo que a muchas nos gustaría. Cuando pido el voto para Pablo Iglesias, para Unidas Podemos, no lo hago porque crea que nosotros hemos satisfecho todas las expectativas de todo el mundo, lo hago porque creo que solamente si Pablo Iglesias es presidente vamos a poder sentar a Blackstone o vamos a poder sentar a Endesa o a Naturgy a decirles: ‘Oigan, se están cometiendo abusos y ustedes no pueden tener beneficios multimillonarios mientras hay gente que está sufriendo por no pagar la factura de la luz’. En este país los partidos tradicionales, ya si hablamos de Ciudadanos ni te cuento, no tienen las manos libres. El fichaje estrella de Cs es un señor que viene de una multinacional como Coca Cola y se jacta de haber hecho un ERE, un despido colectivo, diciendo que es un correctivo para los trabajadores que deciden organizarse en sindicatos.

-Es mujer y madre, ¿qué reclama para ustedes a los gobiernos?

-Los derechos en España tienen que blindarse. Este sistema económico es antipersonas, no permite vivir bien ni ser felices. Este sistema económico está pensado para que la mayoría de la gente sobreviva, para que la mayoría de la gente malviva. ¿Quiénes sufren eso más? las mujeres. Lo que costaría hacer un poco de justicia social es una gota de agua comparado con el océano de millones de beneficios que se están llevando las multinacionales.

-¿Qué hacer para no pagar tantos impuestos, para que las hipotecas no sean tan elevadas?

-Durante muchísimos meses a los pensionistas se les ha dicho por parte del PP, del PSOE, de Ciudadanos: ‘Si las pensiones se actualizan al IPC la economía se va a hundir, esto se podía hacer en los años 70 y 80 cuando no había tantos pensionistas y había más gente joven trabajando, pero ahora, no’. Bueno, pues cuando los pensionistas han salido a la calle se han actualizado las pensiones al IPC y hasta donde yo sé, ni la economía se ha hundido ni las alcantarillas han dejado de tragar agua. En España se están gastando miles de millones en sobrecostes para grandes constructoras, las de Florentino Pérez, el señor Slim, las Koplowitz, en sobrecostes del AVE por ejemplo o de infraestructuras que son inutilizadas, autopistas que luego rescatamos, ¿y no hay dinero para el tren de Extremadura?

-Es más que probable que la Ley d’Hondt beneficie al PSOE. ¿Pero si Sánchez y Vara en Extremadura necesitaran de su apoyo para gobernar, los respaldaría?

-Salimos a gobernar pero somos conscientes de que puede haber otros escenarios. El programa que ha presentado el PSOE tiene mucha palabra y muy pocos compromisos: no hablan de derogar las reformas laborales, de actualizar las pensiones, de darle la vuelta a la economía... parece más bien un programa que mira a Ciudadanos, más que a nosotras. Mi sensación es que si Sánchez, y mucho más el señor Vara, tienen números para gobernar con Ciudadanos, van a preferir mirar a Cs que a Podemos. Y si al PSOE no le queda más remedio que pactar con nosotros, ojalá con nosotros en mayoría, lo hará, pero si desde luego tiene o puede elegir entre Podemos y Ciudadanos ya sabemos lo que va a hacer.

-¿El recambio de Álvaro Jaén por Irene de Miguel en Podemos cambiará las cosas en Extremadura?

-No me cabe la menor duda.

-¿A usted la han vigilado?

-No lo sé, espero que en un Estado de Derecho, no. Pero después de ver las últimas noticias en las que parece que se va esclareciendo que el PP utilizó una estructura parapolicial para fabricar pruebas falsas, entre otros contra Podemos, no lo descarto.

-Hay quién dice que Casado ha hecho bueno a Rajoy...

-Casado está haciendo una campaña salvaje. Escuchaba unas declaraciones infames del señor Suárez, su último fichaje, sobre el derecho al aborto. Es una campaña salvaje contra los derechos sociales, contra todo lo que durante décadas han conseguido nuestras madres y nuestras abuelas (y muchas dieron su vida por ello). Lo siguiente será si nos podemos divorciar o si podemos tener una cuenta corriente en el banco.

-¿Qué le diría a los que les acusan de que ustedes quieren romper España?

-Rompe mucho más España que Extremadura no tenga un tren digno.

-Y para terminar, ¿sigue escuchando a Marea y a Extremoduro?

-Por supuesto.