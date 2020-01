Sigue la polémica por las cargas

Respecto a la manifestación de Don Benito y los incidentes que se produjeron el pasado miércoles, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, trasladó ayer su «reconocimiento» a los miles de manifestantes que acudieron de forma pacífica a reivindicar sus derechos y defender sus explotaciones, que según afirmó, fueron la inmensa mayoría.

«Otra cosa distinta es que por un grupo minoritario de personas, que en los días previos iban preparando el ambiente, se produjera lo que finalmente se acabó produciendo, porque el interés fundamental no era que hubiera manifestación sino que hubiera consecuencias de otro tipo», dijo en unas declaraciones recogidas por Europa Press. Así, respecto a las cargas policiales, señaló que él siempre defiende la actuación de la policía «cuando es reactiva y no activa», y en este caso «la policía en ningún momento hizo nada que no fuera defender no solo la institución, sino defender también a las personas que allí estaban». Por este motivo, dijo, hubo muchos más heridos policías (16) que manifestantes (tres).

Fernández Vara lamentó «el papelón» del PP al pedir la dimisión de la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, y afirmó que «tienen perdido el rumo». «Al paso que vamos dentro de tres semanas ni queda gobierno, porque todos los días van pidiendo que dimita alguien», dijo.

Los populares sin embargo, se reiteraron ayer en su planteamiento. La portavoz parlamentaria, Cristina Teniente, pidió el cese «fulminante» de García Seco por ordenar unas cargas policiales «desproporcionadas» para reprimir una manifestación pacífica y anunció además que presentarán una batería de iniciativas en la Asamblea sobre las reivindicaciones del campo.

Por su parte, los diputados extremeños de Vox en el Congreso, Víctor del Moral y Magdalena Nevado, registraron ayer hasta 13 preguntas dirigidas al Gobierno sobre la actuación García Seco y contraponen lo vivido en Don Benito con los incidentes en Cataluña durante «manifestaciones ilegales».