Sin acuerdo para la jubilación de los médicos del SES a los 70 años

No hay acuerdo para ampliar la edad de jubilación voluntaria del personal sanitario hasta los 70 años. Los responsables del Servicio Extremeño de Salud (SES) propusieron ayer a los sindicatos poner en marcha esta medida mientras se negocia un nuevo plan de recursos humanos (el actual que permite la jubilación voluntaria hasta los 67 años si hay necesidades, caduca en este mes). Sin embargo, la propuesta no cuenta con el visto bueno de todos los sindicatos de la mesa sectorial de sanidad.

«Hay que asegurar que las nuevas generaciones entren en el sistema y si hay dificultades para encontrar profesionales en alguna especialidad en concreto que se puedan mantener; pero el problema de la falta de médicos no se resuelve ampliando la jubilación. Nos parece una barbaridad», apunta Francisca Gómez, de CCOO. En la misma línea se expresa Felipe Fernández, de UGT: «Queremos que se garantice el relevo generacional; si ya nos cuesta mantener a los MIR más nos costará si no ven que tienen posibilidad de quedarse». Satse también aboga por dejar paso a las nuevas generaciones: «no podemos permitir que el médico trabaje hasta los 70 años y esté libre de guardias que luego recaen en los que acaban el MIR y por eso salen huyendo de Extremadura. Si quieren seguir trabajando tienen que hacerlo en las mismas condiciones que el resto de profesionales», sostiene Damián Cumbres.

Por su parte, tanto CSIF como Simex consideran que es necesario primero garantizar la asistencia sanitaria en algunas especialidades. «No estamos pidiendo que sea una medida generalizada, sino que se permita cuando no haya posibilidad de sustitución por otro especialista. Si jubilamos a la fuerza y no tenemos respuesto, nos quedamos sin asistencia sanitaria», sostiene Emilia Montero, de CSIF, que pone como ejemplo Urología en Cáceres, donde no han permitido prolongar la jornada a dos urólogos a pesar de que hace falta personal, señala.

María José Rodríguez, de Simex, insiste también en este sentido: «La prolongación de la jubilación es fundamental, sino se van a tener que cerrar servicios». El sindicato médico decidió ayer no participar en la mesa sectorial porque «no se firma nada que favorezca la crítica situación que estamos atravesando, no se están tomando medidas para paliar la falta de profesionales que es acuciante», denuncia.

De momento, mientras el SES decide qué hace con la jubilación, el nuevo plan de recursos humanos comenzará a negociarse en enero y se prorroga el actual. Asimismo, la mesa de ayer también debatió la propuesta del SES de abrir las consultas de Atención Primaria por las tardes puntualmente cuando los médicos tengan que acumular el trabajo de sus compañeros ausentes. En este punto, los sindicatos coinciden y piden que esa posibilidad se ofrezca a todos los profesionales del centro de salud, no solo a los facultativos, «puesto que no se están cubriendo las ausencia en muchas categorías, no solo en los médicos».