Torrecillas se queda con el PAC y el Aldeacentenera está en el aire

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha señalado que los técnicos del Servicio Extremeño de Salud (SES) van a estudiar las alternativas planteadas por la alcaldesa de Aldeacentenera, Sofía Gutiérrez, para evitar el anunciado traslado del Punto de Atención Continuada (PAC) de la localidad hasta Torrecillas de la Tiesa.

«No hay nada cerrado», ha señalado Vergeles, que incluso ha apuntado a la posibilidad de que las actuales instalaciones del PAC de Aldeacentenera, una vez producido el traslado, se mantenga «activo» a tiempo parcial, e incluso a tiempo completo, si fuera posible.

«Hay sobre la mesa una serie de alternativas que hay que estudiar desde el punto de vista técnico para que estén bien atendidos los pacientes, independientemente de donde esté el PAC, y si es posible poder mantener el PAC de Aldeacentenera activo una parte importante del tiempo, y si puede ser todo el tiempo, todo el tiempo».

Así lo señaló el consejero extremeño a la salida de la primera de la reuniones que mantuvo con los alcaldes de ambos municipios para abordar el traslado del centro, que ha justificado por motivos técnicos, los cuáles no han cambiado tras este encuentro, por lo que «está decidido desde el punto de vista técnico que Torrecillas tenga un PAC», informa Europa Press.

ESTUDIOS TÉCNICOS / En todo caso, y dadas las «interesantes» alternativas planteadas por la alcaldesa aldeana, estas serán estudiadas. Unas propuestas en las que el consejero no ha querido entrar en detalles, y que la propia alcaldesa no ha explicado, dado que tanto ella como el regidor de Torrecillas, Tomás Sánchez, no han intervenido en la rueda de prensa, como así se habían «comprometido» con el consejero, según explicó este al ser preguntado por los medios de comunicación.

En todo caso, apuntó que estas alternativas se refieren a «horarios médicos» y también a cuestiones de movilidad, dado que en la localidad hay una residencia de la tercera edad y vecinos con movilidad reducida, que con el cierre del PAC se verían obligados a desplazarse para recibir atención médica.

En el encuentro, que fue «cordial» según Vergeles, y que se repetirá en los próximos días, se fijó como objetivo proporcionar «la mejor atención sanitaria a toda la zona de salud». Al respecto, recordó que los criterios que justifican el traslado a Torrecillas son que esta localidad tiene casi el doble de población, que su ubicación está «más centrada» dentro de la zona de salud, y que está en dirección tanto al CAR de Trujillo como al Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, en caso de posterior traslado del paciente.

El PAC de Aldeacentenera ya fue clausurado, junto a otros centros, cuando el Partido Popular accedió al Gobierno de la Junta de Extremadura, a pesar de las numerosas protestas de sus vecinos, y recuperó su actividad anterior al llegar de nuevo los socialistas al poder en el año 2015.