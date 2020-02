Los trabajadores de Deutz Spain en Zafra mantienen las movilizaciones

La plantilla de DeutzSpain mantiene sus movilizaciones con una nueva concentración este miércoles (a las puertas de la fábrica entre las 13.00 y las 15.00 horas) reclamando a la dirección de la factoría que dialogue de manera constructiva para desbloquear la negociación del convenio colectivo y para exigir que deje de intentar desprestigiar a sus trabajadores y trabajadoras ante la opinión pública lanzando mensajes falsos y manipulados, según informa en un comunicado CCOO.

El Comité de Empresa de los Trabajadores de DeutzSpain lamenta profundamente que la dirección, en vez de buscar una salida pactada al conflicto, prefiera actuar de mala fe para imponer la pérdida de derechos que pretende incluir en el convenio y la extensión de la precariedad en la contratación.

Según el sindicato, la dirección «presiona torticeramente dejando entrever en sus declaraciones mentiras como que no se ejecuta una inversión de 7,8 millones de euros por culpa de las exigencias de la plantilla o que se está reclamando un incremento salarial que no puede ser asumido». Ambas afirmaciones, indican, son «del todo falsas» y «se desmontan con facilidad por cualquier persona que conozca la realidad de la empresa», añade el sindicato. En cuanto a la «amenaza» de que podría no llegar esta inversión a la factoría, desde el comité recuerdan que está inversión «se acordó» entre dirección y la representación de los trabajadores en verano gracias a un «ejercicio de responsabilidad» de la plantilla.

La subida salarial que reclama el Comité de Empresa es de un 2,8% para este año, según el sindicato, y está «totalmente en consonancia con la mejora de la productividad y de las ventas que la empresa ha conseguido». El convenio colectivo afecta a los más de 500 trabajadores de la plantillade DeutzSpain que piden que las mejoras que ha tenido la empresa enproductividad, mejoras de entregas a clientes y la calidad, se beneficien lostrabajadores a nivel económico y social.