La tractorada convocada por la Unión en Agroexpo tendrá prohibido llegar hasta Feval

La Unión de Extremadura critica que la Delegación del Gobierno no deje llegar hasta las instalaciones de Feval, en Don Benito, la tractorada que han convocado para este miércoles con motivo de la inauguración de la Feria Internacional de la Agricultura (Agroexpo).



La marcha está convocada en protesta por los bajos precios de los productos, los altos costes de producción y por la inanición de la Administración.



La organización agraria, ha denunciado que por prohibición expresa de la Delegación del Gobierno, los tractores en vez de aparcar en las inmediaciones de las instalaciones de Feval, lo tendrán que hacer en el polígono colindante de Las Cumbres.



La marcha irá hasta la entrada de las instalaciones de la Institución Ferial de Extremadura (Feval).



"Es de vergüenza la postura de nuestros políticos, que no solo no arreglan los problemas de los agricultores sino que además no autorizan que nos manifestemos para protestar por su incompetencia", ha resaltado la organización.



"Ni el presidente ni el ministro quieren ver un tractor como no sea en las exposiciones", ha señalado en alusión a la asistencia a la inauguración de Agroexpo del presidente del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, y del ministro de Agricultura, Luis Planas.



Los tractores saldrán de las distintas localidades de las Vegas Altas del Guadiana y llegarán alrededor de las 9.30 horas a Don Benito, media hora más tarde los agricultores se concentrarán en Feval.