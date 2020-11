El tren rápido Badajoz-Plasencia estará en servicio a finales de 2021

Un nuevo anuncio. Y un nuevo retraso. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este martes que el tren rápido entre Badajoz y Plasencia no entrará en servicio hasta finales de 2021, esto es, habrá que esperar, de nuevo, un año más. No especificó Ábalos si esta puesta en marcha incluye o no la electrificación o solo el uso de la nueva plataforma de doble vía, que ya permitirá una mejora en los tiempos del recorrido.

El último gran anuncio de este proyecto lo hizo el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, en noviembre de 2019: «Las obras van a estar terminadas para que haya doble vía entre Plasencia y Badajoz a final del año que viene». Así lo dijo hace justo doce meses. Pero los trabajos siguen y ahora la nueva promesa es finales de 2021.

Asimismo, la electrificación, que ya supondrá hablar de alta velocidad en Extremadura, se esperaba para 2021 (también un año después de lo previsto), pero de momento no hay confirmación de que esté lista para esa fecha.

El último tramo

Por otra parte, Ábalos anunció que ya está redactado el estudio informativo del tramo Oropesa-Madrid y que "en unos días se publicará en el BOE". "Es el tramo de gran dificultad, el que nuestros antecesores dejaron caducar, pero ya lo tenemos", subrayó el ministro.

Este trayecto es el más atrasado de la línea de alta velocidad Extremadura-Madrid. La misma se divide en tres partes: Badajoz-Plasencia, Plasencia-Talayuela(Oropesa) y Oropesa-Madrid. Los Presupuestos Generales del Estado recogen que la finalización del mismo se extenderá hasta 2026. Aunque las fechas bailan año tras año.

¿Habrá financiación para las obras pendientes? Ábalos confirmó que el dinero está garantizado porque "el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha autorizado en torno a 900 millones de euros para ir trabajando en esta línea".

El ministro hizo estas declaraciones en el Simposio de Movilidad organizado por el periódico digital El Español.