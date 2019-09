La UEx aprueba que el exrector Chaparro y Luengo sean eméritos

El exrector de la Universidad de Extremadura César Chaparro y el catedrático Ricardo Luengo sí serán profesores eméritos. El Consejo de Gobierno de la UEx, reunido ayer en Badajoz en sesión extraordinaria, acordó primero atender los recursos de reposición que ambos catedráticos presentaron tras ser rechazadas sus solicitudes el pasado 18 de julio y, posteriormente, se produjo una nueva votación que, ahora sí, obtuvo en los dos casos los votos favorables de la mayoría de los miembros del Consejo de Gobierno que acudieron a la sesión de ayer.

Cabe recordar que en la primera votación de julio apenas asistieron a una treintena de los 65 miembros que conforman este órgano. «En esos recursos se hace ver la falta de motivación de la decisión tomada en julio y se ha atendido esa falta de motivación, lo cual rompía la decisión tomada y se ha procedido a una nueva votación», confirma el rector de la universidad extremeña, Antonio Hidalgo.

LOS DEPARTAMENTOS / Ante las críticas del tercer solicitante al que también se le denegó la condición de emérito en julio, el profesor Antonio Viudas, que asegura que no ha podido plantearse recurrir o no porque aún no se le ha notificado la decisión, el rector defiende que en los tres casos se ha actuado de la misma manera. Explica que las solicitudes de los interesados se cursan a través de los departamentos y es a estos a los que se notifican las resoluciones. De hecho, un informe del departamento es uno de los documentos requeridos para optar a tal condición. No obstante, añade que si entiende que hay algún defecto o error puede reclamar «y como hemos hecho en estos dos casos, lo volvemos a tratar».

Con Chaparro y Luengo son ocho los profesores eméritos que tiene la universidad extremeña. Esta condición está recogida en los estatutos de la institución, es renovable cada tres años (hasta cumplidos los 76) y está destinada a los docentes jubilados que durante al menos diez años hayan prestado servicios destacados en la institución. «Preferentemente estarán dedicados a la impartición de seminarios y cursos monográficos y de especialización».