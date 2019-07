UPA iniciará movilizaciones en la fruta si no mejoran las condiciones

Ocambia la situación o habrá movilizaciones entre los productores de fruta en las próximas semanas. La amenaza la lanzó ayer UPA-UCE ante los problemas que se acumulan para los agricultores del sector, que llevan toda la campaña denunciado las situaciones que les están llevando al límite y que básicamente son la caída de los precios y la falta de contratos con las centrales hortofrutícolas, que de ese modo no tienen ningún compromiso para recoger las producciones. El secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, denunció ayer la situación de los productores de fruta y señaló a Afruex como responsable de dar la puntilla a los agricultores ante la situación de «estancamiento» del mercado, porque en lugar de ampliar su capacidad de almacenamiento, la optado por no recoger algunas producciones «aprovechando que no existen contratos que les obliguen a ello», indica.

Huertas afirmó que las centrales hortofrutícolas «se saltan la ley» y que lo hacen «con impunidad» al recoger la fruta ‘a resultas’ (sin precio pactado), dejando al agricultor en una situación «de total indefensión». «Esto se suma a los precios ruinosos que los agricultores han recibido en los últimos años, por lo que muchos se están planteando arrancar sus árboles en las próximas semanas ya que no pueden continuar perdiendo dinero», señaló ayer el dirigente de UPA, que reclamó además a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que intensifique los controles para detectar las prácticas fraudulentas.

El dirigente de UPA exigió a Afruex «que deje de esconder la realidad de lo que está pasando con el sector de la fruta en Extremadura en esta campaña» y les conminó a pagar a los productortes «un precio justo», así como a alcanzar (como marca la ley) unos contratos de compra de las producciones. «Ahora no hacen contratos para no respetar los compromisos de recogida con los agricultores», criticó.

UPA-UCE ha solicitado una reunión con la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, para analizar el problema y estudiar posibles medidas. Plantearán movilizaciones si no cambia la situación en el sector.