Vara anima a los diputados a mejorar Extremadura a través de los presupuestos

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha invitado a los partidos a "entre todos" intentar "mejorar las cosas" en diferentes aspectos en la comunidad a través de los presupuestos autonómicos (PGEx) que se encuentran en tramitación en la Asamblea, para de ese modo poder "ir hacia adelante trabajando juntos" por la región.

De este modo se ha pronunciado Vara al hilo de críticas vertidas por la presidenta del Grupo Podemos en la Asamblea, Irene de Miguel, sobre situación laboral de los trabajadores de la Red de Oficinas de Igualdad y Puntos de Atención Psicológica en Extremadura, los cuales según aquélla sufren "precariedad" y una "falta de coordinación".

Sobre este respecto, el presidente ha defendido que su ejecutivo ha impulsado el V Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres, dotado con 23 millones de euros, así como ha articulado medidas para "garantizar" que cualquier mujer que pueda necesitar ese tipo de ayuda pueda contar con ella en la región.

También ha subrayado que la Junta ha adoptado en los últimos años medidas como el incremento en un millón de euros en el presupuesto para la Red de Oficinas de Igualdad y el incremento de éstas en dos, y ha incidido en que este tipo de medidas suponen que "se han mejorado las condiciones", aunque en todo caso ha reconocido que "falta" personal en dicha materia, como ocurre en otros sectores, y ha invitado a los partidos a plantear mejoras a través de la "oportunidad" de las cuentas regionales.

"En los últimos años hemos incrementado un millón de euros el presupuesto para la red de oficinas. En el último año hemos aumentado dos el número de oficinas... Se han mejorado las condiciones". "¿Falta gente?, claro, lo sé, y faltan maestros, y faltan médicos, y faltan enfermeros, y faltan bomberos", ha espetado Fernández Vara, quien ha defendido que "hay que ir poco a poco intentando mejorándolo todo a medida que vamos teniendo recursos para poder hacerlo", ha dicho.

En este sentido, ha señalado que él como presidente es "como un padre de familia" que "a primero de mes ingresa una nómina y tiene unos gastos", y ha invitado a los partidos políticos a ponerse "de acuerdo" en "cómo" se distribuyen los mismos.

"Yo no me niego a aceptar que queda camino por recorrer y que probablemente hay muchas cosas que tenemos que mejorar. ¿Cómo no voy a ser consciente de que eso es así?", ha espetado Vara, quien ha animado a Podemos a plantear en la ley de presupuestos de la comunidad mejoras para poder "ir hacia adelante trabajando juntos".

Feminismo de fachada

A su vez, la presidenta del Grupo Podemos en la Asamblea, Irene de Miguel, ha indicado que al hablar de lucha contra las violencias machistas se debería "visualizar" a los profesionales que trabajan en los puntos de atención psicológica y oficinas de igualdad, y que lo hacen según ha indicado en una situación de "precariedad" y de "falta de coordinación".

De igual modo, ha incidido en que su formación "no" quiere que se aplique en la comunidad "un feminismo elitista y de fachada" sino que "el feminismo llegue a cualquier rincón de Extremadura"; una afirmación sobre la que Fernández Vara le ha respondido que él "no" se da por "aludido", primero porque "no" le otorga a De Miguel "la capacidad de poder dar los carnés de feminista" y, segundo, porque "uno es y lo demuestra con sus hechos y con sus comportamientos", ha indicado el presidente de la Junta.

En todo caso, durante su intervención, la diputada de Podemos ha indicado que la Junta ha tardado "más de tres años" en aprobar un reglamento de estas oficinas de igualdad en la comunidad, y ha insistido en que "no es sólo la falta de coordinación y reuniones", sino que "el principal problema es la precariedad de los trabajadores de estos puntos" a los que "los contratos se renuevan año a año y sin una fecha fija", lo que lleva a que algunas oficinas están cerradas "hasta seis meses al año".

"Cada año a las oficinas llegan 50.000 personas y sólo hay 56 profesionales", ha alertado De Miguel, quien ha añadido que el Punto de Atención Psicológica de Badajoz "con un contrato a media jornada atiende a más de 87 casos". También, ha advertido de que en el cambio de agentes de un año a otro "no" genera "confianza" entre las mujeres que requieren atención.

Además, ha incidido en que en la región "la dificultad de que lleguen estos recursos a las mujeres que viven en los pueblos es lacerante"; y ha apuntado que "desde luego, si las oficinas funcionan no es gracias" a la Junta sino "a pesar" de ella y "gracias a las trabajadoras, porque a pesar de la situación laboral que padecen lo dan todo para acabar con las violencias machistas e incluso están utilizando horas fuera de su horario laboral y pagándose sus propios desplazamientos para llegar al mayor número de municipios", algo que "no debería ser así".

Respuesta de Vara

Finalmente, Fernández Vara ha dicho que "no" se da por aludido con la afirmación de Irene de Miguel sobre "feminismo de fachada" porque "no" otorga a la diputada "la capacidad de poder dar los carnet de feminista". "Uno es y lo demuestra con sus hechos y con sus comportamientos", ha añadido también.

En este mismo sentido, ha añadido que es "consciente" de que para Irene de Miguel "todo lo que funciona bien en Extremadura es a pesar" de él "y lo que no funciona es por culpa" suya; tras lo cual ha vuelto a incidir en la importancia de "mejorar las cosas" entre "todos" a través de la "oportunidad" que suponen los presupuestos autonómicos (PGEx).

"En la vida se pueden tener razones y usted puede tener muchas razones en decir lo que dice, pero cuando exagera pierde la razón", ha dicho Vara a Irene de Miguel; y ha animado a Podemos a "que entre todos consigamos mejorar las cosas" con la "oportunidad" de la ley de presupuestos a la que "se pueden presentar enmiendas".

Por otro lado, al abrir su intervención tras la pregunta formulada por Irene de Miguel, el presidente de la Junta le ha transmitido su enhorabuena por haber sido designada candidata de Podemos a la Presidencia de la Junta, toda vez que la considera una "persona capaz" y la política en la región está "necesitada de personas capaces". Además, Vara ha incidido en que le enorgullece la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad.