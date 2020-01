Vara dice que hay que hacer "todo lo posible" para que las empresas puedan pagar el SMI

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, considera "de justicia" la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en Extremadura, donde las rentas son más bajas, tendrá un mayor impacto y ha asegurado que se debe hacer todo lo posible para que las empresas lo puedan pagar.

En declaraciones a los medios, Vara ha valorado el incremento del SMI que, a su juicio, hace compatible que las empresas ganen dinero y los trabajadores puedan vivir "más dignamente", ya que es "de justicia" que se pueda repartir el beneficio para que una parte revierta en la propia empresa y otra vaya a los empleados.

Para el presidente, todo lo que tenga que ver con la dignificación del trabajo es "justo y bueno", y ha añadido que "todos tenemos que hacer lo posible porque las empresas lo puedan pagar", algo que depende de los convenios y acuerdos para que se mejore la productividad, la economía crezca y se genere más empleo.

Extremadura es la región con rentas más bajas, donde la subida del SMI va a tener un mayor impacto por lo que Vara ha apelado a empresarios y sindicatos a alcanzar acuerdos al respecto.

"Lo mejor de ayer es que se haya llegado a un acuerdo, no por una imposición de nadie, sino porque las dos partes se han puesto de acuerdo", ha comentado.

Pin parental

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre el pin parental, Vara ha señalado que no habla ni hablará del tema porque es un problema que no existe en Extremadura y que surge de "una invención de la ultraderecha para intentar marcar diferencias".

"Nadie me ha llamado para decir que quiere ejercer el pin parental y no vamos a hacer debates ficticios que no conducen a nada, vamos a dejar que nuestros hijos se eduquen en libertad, en una escuela pública de calidad que es la gran palanca de transformación en el futuro", ha concluido.