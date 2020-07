Vara: "El pacto del PSOE con Bildu me produjo una desolación absoluta"

Que quieres decir con eso cruceño? lo primero, Bildu no debería existir ni estar legalizado, igual que desapareció del mapa HB, el mismo perro con diferente collar. Hacen apología del terrorismo y lo enaltecen con cada preso que sale. Lo segundo, Vara, te creería si eso que has dicho se lo hubieras dicho a Sánchez a la cara. Algo que nunca has hecho. Y lo de pactar con el comunismo, no te produce desolación pactar con un partido de extrema izquierda, que se basa en una ideología marxista y que busca una república popular a costa de todo aunque traiga más hambre y miseria sobre todo a Extremadura. No te produce desolación eso también?