Vara: «El presidente y el ministro están tan molestos como nosotros por el tren»

He hablado con el presidente del Gobierno y con el ministro de Fomento y los dos están tan molestos como lo podemos estar nosotros». Así lo manifestó ayer en rueda de prensa el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, tras los graves incidentes ocurridos con el tren en la región en el inicio del año. «Es insostenible; no puede volver a ocurrir nunca», recalcó, y apeló a la «unidad de acción» para «ahora más que nunca» exigir que se cumplan los compromisos del Pacto por el Ferrocarril y «que se puedan adelantar los plazos previstos». La unidad de acción «es fundamental», insistió, mientras lamentó que algunos líderes políticos estén utilizando este problema como arma electoral. «A mí no me van a arrastrar», señaló, porque «hay que sacar del rédito político un servicio de interés público. No se puede hacer un uso partidista con este problema», reclamó. Poco después de estas manifestaciones, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció vía twitter que ayer mismo iba a solicitar una comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar lo sucedido y aportar soluciones.

Para Fernández Vara, «no hay que buscar culpables, sino responsables, que solucionen el problema»; y estos están en «Renfe, Adif y también en el Ministerio de Fomento como estamento superior».

El presidente extremeño avanzó que tras las vacaciones de Navidad se convocará el Pacto por el Ferrocarril (del que forman parte los partidos con representación parlamentaria, las diputaciones, sindicatos, patronal) para «ratificar los compromisos y adelantar plazos»; y manifestó que «ahora más que nunca tiene sentido un Consejo de Ministros aquí». A este respecto, preguntado por las palabras del alcalde de Mérida sobre que él no va a recibir al Gobierno con trenes así, Fernández Vara se mantuvo en que lo importante ahora es la unidad de acción; y remarcó que «se trata de un problema de personas, y para mí eso es lo primero».

«No son mis EXIGENCIAS» // «No son mis exigencias, son nuestras exigencias, las que marque el Pacto por el Ferrocarril», insistió, para apuntar que la reivindicación extremeña es que el Gobierno central cumpla estrictamente los plazos marcados, tanto para la alta velocidad como para la conexión ferroviaria entre Mérida (Badajoz) y Puertollano (Ciudad Real). Según la programación prevista, a finales de este año estarán finalizadas las obras de la alta velocidad extremeña (Badajoz-Mérida- Cáceres-Plasencia). En 2020, se electrificará la vía y entrarán en funcionamiento los denominados trenes híbridos, cuyas características técnicas permiten su uso tanto en vía de alta velocidad como en convencional. Asimismo, Fomento seguirá con las fases de implantación del modelo 599 para la Media Distancia, pues a las cinco unidades que ya llegaron en 2018 se sumarán tres en febrero y otras tres en mayo, según anunció en octubre el ministro en su visita a la región.

Según Fernández Vara, las averías pueden ocurrir, «pero no el que se corra el riesgo» de que las mismas puedan derivar en situaciones como la registrada en las inmediaciones de Navalmoral de la Mata, donde un tren se quedó parado sin luz ni calefacción con 163 viajeros a bordo el día de Año Nuevo.

Ante la gravedad de lo ocurrido con todas las incidencias del tren en la región en el inicio del año, y las repercusiones que han tenido en toda España, el ministro del ramo ha solicitado comparecer en el Congreso «para informar sobre el déficit de las infraestructuras y los servicios ferroviarios en Extremadura, las últimas incidencias y las medidas puestas en marcha para su resolución y prevención», colgó ayer en su cuenta de twitter.