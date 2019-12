Vara plantea a Sánchez un modelo de financiación que priorice la sanidad

El nuevo modelo de financiación autonómica y la gobernabilidad en España. Estos fueron los asuntos principales que se abordaron el pasado martes durante una conversación telefónica entre el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. En el transcurso de la charla, que duró unos 15 minutos, el jefe del Ejecutivo regional trasladó a Sánchez que se debe concretar cómo se va a financiar el sistema sanitario público, al que habría que destinar al menos el 6% del Producto Interior Bruto (PIB), de lo contrario, considera que «o el sistema se residente o no vamos a tener capacidad para hacer frente a los nuevos tratamientos biológicos que están surgiendo».

Para Vara es fundamental que se garantice el futuro de la sanidad como «cuestión previa de cualquier negociación sobre el modelo de financiación». Sobre este asunto, aseguró que Sánchez le ha trasladado que «tiene pensado que el próximo año esté aprobado un nuevo modelo de financiación autonómica». «No aceptaré que se castigue a Extremadura y no tendrá credibilidad si este nuevo modelo no prevé la lucha contra la despoblación, no tiene en cuenta el reto demográfico o la España interior», subrayó.

En esta línea, el jefe del Gobierno autonómico quiere saber cómo se va a poder incorporar a la cartera de servicios de los distintos servicios que componen el Sistema Nacional de Salud «todo lo que en estos momentos se está investigando en los laboratorios de la industria farmacéutica y que salva vidas». Vara insistió a Sánchez en priorizar la financiación autonómica en el sentido de que «no es solo un problema global de financiación autonómica», sino «de financiar la sanidad».

CONFERENCIA // Por otra parte, el presidente del Ejecutivo socialista en funciones trasladó al regional su intención de «desarrollar con normalidad» las reuniones de la Conferencia de Presidentes autonómicos. Para Vara, este ente se configura como un instrumento positivo para hablar de España, tanto con el presidente del Gobierno como entre los dirigentes autonómicos entre sí. «No puede ser que vivamos permanentemente en la excepcionalidad y que sea excepcional el que un gobierno de una comunidad autónoma hable con el Gobierno de España... ¿Nos hemos vuelto locos o qué?», preguntó el socialista extremeño.

A preguntas de los medios sobre la presencia de Cataluña en la Conferencia de Presidentes y una mayor presencia de movimientos independentistas en el Congreso de los Diputados, Vara afirmó que esto puede cambiarse «cambiando la correlación de fuerzas». «Lo que no va a cambiar es si nada se mueve, si nada se hace, si nadie busca una salida», subrayó el presidente regional, quien aseguró que el cree en las «mayorías silenciosas».