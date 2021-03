Vergeles comparece esta tarde para informar sobre la evolución de la pandemia

Que algún periodista le pregunte si conoce el dicho de "éramos pocos y parió la abuela" a propósito de las flexibilización de la restricción a la convivencia entre no convivientes en casas con ánimo de lucro. Por qué aumentan las amenazas covid de forma tan gratuita? Sin consultarlo a la población. Es decir, la población en general hace esfuerzos draconianos, para que luego cuatro chiviritas que toman las decisiones, nos dejen las vías de agua abiertas que les da la gana. Ya sin entrar en materia constitucional y de libertades y el agravio comparativo que supone permitir convivencia a no convivientes con dinero y rasurar sin remisión la misma libertad a no convivientes sin dinero. Me parece a la altura de la gravedad que supuso la dicisión de familiares sí pero allegados no en navidad. O peor aún porque aquello solo respondía a una cuestión ideológica y en esta ocasión responde a intereses económicos ( incluso tal vez, ocultos). A cuestiones pandémicas solo responden las medidas que afectan al populacho. Lo veis o no lo veis?