Vergeles: "Estamos preparados para el futuro, los brotes y los rebrotes"

Que Extremadura ha hecho un esfuerzo económico? tendréis cara. Si el dinero gastado va a salir de Europa, de recortes de sueldos, de falta de inversiones. El esfuerzo lo hacen las personas, vosotros no habéis hecho nada, absolutamente nada. Si estabais de acuerdo en mantener los colegios abiertos y los cerrasteis dijisteis por uniformidad con el resto de España. Y que todavía estéis sacando pecho. Al menos callaros pero no vayáis presumiendo de buena gestión y que ahora ya todo se controlará, si tenéis a las dos provincias incomunicadas y hace dos días pediáis su apertura anticipada y con comarcas portuguesas. Menuda gestión, sectores paralizados, sector transportes, problemas con la agricultura, recortes al sector público, gran gestión que resolveréis a base de pagas y ayudas populistas. Extremadura, seguirá en el furgón de cola de España y Europa. De ahí no va a salir.