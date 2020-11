Vergeles reitera que «no es el momento de huelga» y tampoco aplicará el decreto MIR

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, reiteró ayer, al ser preguntado por las concentraciones de protesta de médicos convocadas por el sindicato Simex, que «no es el momento de huelgas» porque estamos viviendo una pandemia y la incidencia de casos de covid es elevada en todo el país.

Sobre las reivindicaciones del colecitov, afirmó que desde el punto de vista asistencial, la idea del SES es «no hacer uso» del real decreto que permite contratar médicos extranjeros sin el MIR. «Nosotros no estamos recurriendo a esta herramienta», remarcó Vergeles, que no obstante sí apuntó que los médicos que no tienen la especialidad vía MIR pueden real izar otras tareas en el sistema sanitario «si en algún momento fuera necesario» durante la pandemia.

El consejero de Sanidad también avanzó que están «trabajando intensamente» para no hacer uso del artículo 11 del real decreto ya que si la incidencia lo permite» es necesario facilitar el descanso de los profesionales sanitarios.