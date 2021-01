Vergeles: "Sería un error negar la segunda dosis a los vacunados irregularmente"

El gran error es tuyo por no obligarles a dimitir como están haciendo otros partidos. Sois unos impresentables,porque no sois coherentes con lo que dijisteis antes de las urnas?? No ibais a dejar a los corruptos en vuestro partido y ahí los tenéis y además los defendeis. Esa segunda dosis les ira muy buen a algun sanitario u otras personas antes que a ellos puesto que no son personal de riesgo.