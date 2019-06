Vergeles ve «muy prematuro» hablar de su marcha a Madrid

«Todas las posibilidades están abiertas, ninguna por delante y todas son apasionantes». Es la respuesta que ayer dio a los medios el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, al ser preguntado por la posibilidad de que fuera requerido para formar parte del nuevo gobierno de Pedro Sánchez si finalmente este resulta investido presidente del Gobierno. Según Vergeles, se trata de una posibilidad que no se ha planteado hasta la fecha y sobre la que resulta «muy prematuro» pronunciarse, aunque también añadió que si se lo plantean, «tendría que pensarlo». «Me dejaré llevar por lo que mi partido me proponga o me diga», afirmó el consejero, que apuntó que continuar en Extremadura también «es un reto apasionante» porque quedan proyectos y muchas cosas por hacer tras una primera legislatura «muy dura».