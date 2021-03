Ricardo Miranda: "Talayuela, capital del tabaco, tiene la media de edad más baja de la región"

Ricardo Miranda, director de la Oitab, recuerda los efectos beneficiosos del cultivo de tabaco para la comarca donde se asienta, como demuestra que Talayuela sea el municipio con la media de edad más baja de Extremadura.

-¿Cómo se está desarrollando la campaña en curso y qué previsiones hay para la que viene? ¿Ha afectado la pandemia de alguna manera al cultivo de tabaco?

-En los próximos días acabarán las entregas de tabaco a las empresas de primera transformación y ello supondrá el fin de la campaña agrícola 2020. En general, ha sido una campaña buena en calidad, pero ha venido marcada por una reducción en la producción como consecuencia de las fuertes granizadas que este verano cayeron sobre las vegas del Tiétar. Ha sido este fenómeno meteorológico y no la pandemia lo que ha marcado la campaña. El esfuerzo conjunto de los cultivadores y sus trabajadores, de las empresas de primera transformación y todos sus empleados y del conjunto de las empresas de servicios establecidas en torno al sector, han logrado que la campaña, a pesar de las condiciones sanitarias adversas, sólo se haya visto afectada por la climatología.

-¿Cuáles son ‘grosso modo’ en la actualidad las grandes cifras del cultivo de tabaco en España en la presente campaña? (Toneladas producidas, variedades, cultivadores…)

-En la campaña que está a punto de finalizar se han contratado 27.907 toneladas, en 1.265 explotaciones, ocupando una superficie de 8.293 hectáreas. De esos números totales, Extremadura ha aportado el 97,88% de la contratación total, el 98,01% de la superficie cultivada y el 94,44% de las explotaciones. El resto de la producción se distribuye entre las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Andalucía y la Comunidad Foral de Navarra.

Todas estas cifras aportan un valor añadido bruto de 139 millones de euros y suponen más de 3.000 empleos.

-¿La apreciación de Cetarsa como ‘colchón’ del sector es real?

-Cetarsa forma parte de la rama productora de la interprofesional y es la única empresa que realiza la primera transformación de tabaco en nuestro país. Adquiere el 77% de la producción tabaquera y es garante de la actividad socioeconómica en la zona. El primer objetivo es garantizar su viabilidad, la renta y el empleo en el sector. Garantiza el mantenimiento de los niveles de contratación y reforzar la calidad de las producciones, además de mejorar la eficiencia de las explotaciones tabaqueras. Por otro lado, Cetarsa es la interlocutora ante la industria manufacturera.



-¿Qué noticias tienen sobre las posibles compras por parte de British American Tobacco?

En España, el mercado de productos de tabaco es abastecido por cuatro grandes compañías manufactureras, propietarias de las marcas distribuidas a través de los estancos y puntos de venta. Entre las cuatro suman una cuota de mercado del 95%. La continuidad de las actividades de cultivo y primera transformación de tabaco depende de los acuerdos de suministro que se firmen con estas compañías, que son las únicas posibles compradoras de la hoja producida en nuestro país. Una de ellas, BAT, suprimió hace unos años sus compras en España y, con la intención de que se reanuden próximamente, se han intensificado los contactos. Así, el pasado mes de febrero se mantuvo una reunión en ese sentido y está previsto seguir avanzando en un nuevo encuentro que se celebrará dentro de un par de meses.

Confiamos en que la mayor empresa tabaquera del mundo, que tiene una importante presencia comercial en nuestro país y que realiza compras de hoja de tabaco a nivel mundial en torno a 400 millones de kilogramos, algunas de ellos en países de nuestro entorno como Italia o Grecia, vuelva a realizar compras de hoja española.

La producción agrícola en Europa requiere unas condiciones sociales, laborales y medioambientales que están muy por encima de las requeridas en otras zonas de producción. Estos estándares más elevados, que lógicamente suponen un incremento de costes de producción, no deberían impedir que empresas de las características de BAT no se impliquen responsablemente en la sostenibilidad de nuestras zonas productoras.

Desde la última reforma, la Política Agraria Común ha tenido un importante factor verde, que se ha traducido en mayores exigencias a los agricultores con el fin de obtener beneficios en términos medioambientales para la sociedad. Por eso no se entiende que una empresa con una importante presencia comercial en nuestro país busque sus fuentes de suministros basándose únicamente en criterios económicos, olvidando sus compromisos con el conjunto de la sociedad. Nuestra intención es poder informar a los responsables de BAT de los beneficios que sus operaciones de compra de tabaco en nuestro país pueden tener para el conjunto de la sociedad y no sólo para los cultivadores y transformadores.

-¿Considera justas las reivindicaciones de las organizaciones agrarias Asaja Extremadura, UPA-UCE Extremadura y Cooperativas de Extremadura ?

-Oitab aúna los intereses comunes de los cultivadores de tabaco y de las empresas de primera transformación. Las organizaciones agrarias Asaja y UPA, y Cooperativas Agroalimentarias forman parte de la rama productora de la interprofesional y tienen una presencia muy activa en Oitab.

Desde la interprofesional también hemos solicitado al Ministerio que en la propuesta de regionalización del Plan Estratégico Nacional se mantenga la región 24.01, conocida como comarca tabaquera. Esta solicitud la hacemos desde el convencimiento de que el sector del tabaco es motor de desarrollo de las zonas donde se realiza el cultivo y de que su desaparición tendría graves consecuencias para el norte de la provincia de Cáceres. Estudios de reciente aparición demuestran el efecto multiplicador de los fondos que llegan al sector sobre la zona en la que se desarrollan las actividades de cultivo y primera transformación. En ese sentido, hace unos días, el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), ha publicado la Estadística del Padrón Continuo del año 2020, a partir de datos del INE. Como dato relevante se indica que la edad media de los habitantes de Extremadura es de 44,8 años y que el municipio con edad media más baja es Talayuela, 39 años, que es considerada capital del cultivo de tabaco.

-¿Qué puntos clave para el cultivo de tabaco tendría que tener la nueva PAC?

Cuando comenzó la reforma de la PAC, la Comisión estableció tres objetivos generales que la nueva PAC debe cumplir y que apoyamos plenamente. A grandes rasgos, estos objetivos consisten en el fomento de un sector agrícola inteligente, resistente y diversificado; la intensificación del cuidado del medio ambiente para alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales de la UE y por último el fortalecimiento del tejido socio-económico de las zonas rurales. Si analizamos el sector del tabaco vemos que nos encontramos ante un sector moderno, que invierte en tecnología y altamente especializado. Además, el cultivo se realiza bajo una norma de producción integrada y por lo tanto de forma respetuosa con el medio ambiente, hecho que es certificado anualmente por empresas externas. Finalmente, hay multitud de datos que indican la importante contribución que el sector tiene para el mantenimiento de la población en los núcleos rurales y, por lo tanto, para el fortalecimiento del tejido socio-económico.

Todos estos datos justifican el mantenimiento de la región 24.01, comarca tabaquera.

-¿Qué condiciones tienen que cumplirse para que el cultivo de tabaco siga siendo viable?

La viabilidad de las actividades de cultivo y primera transformación de tabaco pasa porque se incluya la región 24.01, comarca tabaquera, en el Plan Estratégico Nacional para la reforma de la PAC, en condiciones similares a las actuales. Por otro lado es necesario contar con el apoyo de todas las compañías fabricantes de cigarrillos con presencia en nuestro país, de manera que se realicen acuerdos de compra de hoja, que garanticen un horizonte de estabilidad y continuidad.

Finalmente y no por ello menos importante es necesario el compromiso de cultivadores y empresas de primera transformación por hacer un producto de la máxima calidad. Estamos trabajando intensamente en esta tarea y creemos que será posible obtener un resultado satisfactorio para todos.