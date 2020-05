Ana Obregón agradece el cariño recibido tras la muerte de su hijo

Ana Obregón y Alessandro Lequio han abandonado Barcelona tras la muerte de su hijo, Alex, el pasado miércoles, a consecuencia de un cáncer que le fue diagnosticado hace dos años. El cuerpo del joven permanecía en el tanatorio de Sancho de Ávila hasta su traslado a Madrid, para ser enterrado allí.

Completamente devastados, los padres de Álex Lequio salían esta mañana de los apartamentos en los que se han estado alojando durante esta estancia en Barcelona y en la que no se han separado de su hijo, ingresado en este último tramo de la enfermedad en la clínica Quirón.

Cabizbaja y con la voz rota de dolor, Ana Obregón agradecía las muestras de cariño y el pésame que recibía de los compañeros de prensa que allí se encontraban.

MUESTRAS DE CONDOLENCIA

La muerte de Álex Lequio ha conmovido a muchas personas que, aunque no conocían personalmente al joven empresario, le sentían como una persona de lo más cercana. Así, una señora ha querido acercarse al coche de la actriz para darle el pésame y mostrarle su cariño en estos difíciles momentos.

Mientras Ana García Obregón compartía un mensaje en Instagram que simplemente decía "Se apagó mi vida", Alessandro Lequio ha escrito en Twitter: "Te sacaré de los bosques, pero mientras recuerda que tu eres y serás siempre mi faro y mi centro. Hasta el final. Ha sido un gran honor ser tu padre. Dios te bendiga"

Ok Àlex got this... i’ll take you out of the woods, but meanwhile remember that you are and will always be my light and my center. Untill the last bullit. It’s the biggest honor to be your father.God bless you Àlex