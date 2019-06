Casillas se pitorrea del cuerpo de Busquets

Busquets, Tello, Bartra y Sergi Roberto están de vacaciones. Los cuatro futbolistas de raíz azulgrana pasan unos días de vacaciones en Eivissa. Tello (ahora en el Betis) subió una foto a Instagram luciendo tipo con sus colegas, y acompaño la imagen con un texto bromeando sobre su escaso bronceado: «El Equipo A. ¿A quién no le ha dado el sol aún?».

La sorpresa vino con la intervención de Iker Casillas, que se apuntó al troleo con un dardo bromista dirigido a Busquets en un comentario de esta red social: «El cuerpo de Busi es lamentable», afirmó el portero que compartió tantos partidos de la selección española con el centrocampista del Barça, que no replicó.

Las bromas no acaban ahí, porque otro ex del Barça y de la selección, Cesc Fàbregas, hurga más en la fisonomía de Busquets con una respuesta al comentario de Casillas. «Y eso que está haciendo fuerza máxima», dice Cesc apuntándose al cachondeo. En el fondo, todos saben que el fútbol inteligente del medio centro azulgrana no necesita demasiado músculo.