La fiesta loca y futurista de Paco Léon

"Me queda mucho por hacer, soy un chaval todavía, hay mucho futuro por delante". Paco León celebró el viernes noche en el Palacio de la Prensa de Madrid 45 cumpleaños. El actor, director y productor de 'Arde Madrid' llamó a su fiesta What The Future. Invitados del mundo del cine, la televisión, la moda, la música, las redes socialesy por supuesto su familia estuvieron arropando al sevillano en una fiesta con barra libre de cócteles de J&B creados exclusivamente para la ocasión.

El cumpleaños comenzó con los artistas Alex de la Croix y Aaliyah Rosales amenizando la noche desde cabina y continuó con el 'show' ireverente de María Forqué. Después, los invitados disfrutaron de un dinámico concierto donde Nathy Peluso y Maikel de la Calle cantaron en directo varios de sus temas más conocidos.

Paco León, vestido de blanco y con una argolla en la nariz, estuvo acompañado de su hermana María León, convertida en toda una Lady Gaga castiza, y de su incombustible madre, Carmina Barrios, que contó sobre el escenario, ante la petición de su hijo de que reprodujera el audio que le había enviado por la mañana, los detalles de la llegada de Paco al mundo. "Hace 45 años, Paco nació de pie, como los bailarines. Tenía el cuello y la cara apretados: parecía un murciélago, pero después se volvió tan bonito. Tan bonito Con una cara de bueno, pero sabiendo más que todos los muertos. Parecía tonto, pero se la fumaba en pipa", explicaba Carmina con su gracia natural, enfundada en un vestido plateado combinado con sandalias planas cruzadas.

En un espacio lleno de color plata, energía, llegó el momento cumbre: la actriz Miren Iranguren apareció para liderar, como maestra de ceremonias, un show único. Paco León pudo soplar las velas de sus recién estrenados 45 acompañado por grandes amigos como los directores de cine Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar, antiguos compañeros como Carmen Machí, Eduardo Casanova y Ana Polvorosa, la diseñadora María Escoté, los actores Javier Cámara y Alfonso Bassave, y las actrices Cayetana Guillén Cuervo, Kira Miró, Mariola Fuentes, Antonia San Juan y Loles León.