Greta Thunberg, ¿viajera en el tiempo?

Dicen que todos tenemos un gemelo muy parecido por ahí. Y hasta lo pudimos tener en otro tiempo. Una fotografía del archivo histórico de la Universidad de Washington, datada en 1898, que muestra a tres niños sacando agua de un pozo en una mina en Dominion Creek, en Yukon (Canadá), se ha hecho viral en las redes porque una de las chicas es la viva imagen de la joven activista sueca Greta Thunberg.

"Greta es una viajera en el tiempo, del futuro, y ha venido a salvarnos", ha escrito un tuitero junto al montaje de dos fotos con la niña ecologista de 16 años y la que vivió hace 121, durante la fiebre del oro. Además de los rasgos, las dos comparten mismo estilismo: largas trenzas y gorro de lana similar.

So, ‘Greta Thunberg’ is in a photo from 120 years ago, and it’s my new favourite conspiracy. Greta’s a time traveller, from the future, and she’s here to save us. pic.twitter.com/5ObTjPFXvk