Hallada muerta en su casa la estrella del porno Jessica Jaymes

Jessica Jaymes, estrella del porno y modelo, ha sido hallada muerta en su casa del Valle de San Fernando, en California (EEUU). Según publica el portal TMZ, fue un amiga que acudió a visitarla a su domicilio, el pasado martes por la tarde, la que la encontró inconsciente. Hacía días que no tenía noticias suyas. Dado la gravedad de su estado, llamó a los servicios de emergencias, pero estos no pudieron hacer nada más que certificar su muerte, a consecuencia de un paro cardiaco.

Las causas de su muerte se desconocen, por lo que la Oficina del forense del condado de Los Angeles ha abierto una investigación.

La estrella, de 43 años, sufría de convulsiones. Las autoridades que acudieron a su domicilio hallaron varios medicamentos para tratar ataques epilépticos.

MIEMBRO DEL SALÓN DE LA FAMA DE AVN

Jessica Jaymes comenzó en el mundo del porno 'suave' en el 2002, cuando tenía 26 años. Su gran oportunidad le llegó en el 2004, cuando fichó como modelo para la revista 'Hustler'. Fue la primera contratada por dicha revista en convertirse en miembro del Salón de la Fama de AVN, los 'Oscar' del cine porno.

Su debut en el cine para adultos fue un año después, con la película 'The Identity Identity'. Ese mismo año ganó el premio 'Honey of the Year'.

En su currículum acumula más de 200 películas porno, y hace poco también hizo algún papel en un portal especializado. También tuvo algún papel menor en la serie de la cadena Showtime 'Weeds'. También apareció en programas como 'The Howard Stern Show', Celebrity Rehab Sober House', de VH1 y en 'Vivid Valley', de HBO.

ÚLTIMO POST DE INSTAGRAM

Hace seis días, la actriz compartió una fotografía en Instagram, donde tenía un millón de fans, en la que aparecía aparecía desnuda junto a su estilista: "Hola, chicos, me voy de vacaciones un par de días. Los amo a todos. Disculpas y espero que todos estén teniendo el mejor sexo de su vida".

Tras hacerse público su deceso, numerosos fans y compañeros de profesión han querido recordarla con diversos mensajes en redes sociales.

En el 2018, otras cinco actrices porno estadounidenses fallecieron en un periodo de tres meses.