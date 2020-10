Isabel Pantoja, herida en su orgullo, sigue sin querer hablar con Kiko

La familia Rivera-Pantoja sigue envuelta en un torbellino de noticas que evidencias las posturas, de momento parece que irreconciliables, de sus protagonistas. A un lado del ring Kiko Rivera, que el pasado martes levantaba el teléfono para llamar al programa 'Sálvame' (Tele-5), que parece que se ha convertido en el escenario oficial de la lucha fratricida, para criticar duramente la actitud de su madre, diciendo, entre otras cosas, que lo que estaba haciendo con él "no tiene perdón de Dios" y acusando a la tonadillera de no darle el 'cariño que necesita en estos momentos'. El mediático Dj la acusaba además de no saber diferenciar entre la Isabel Pantoja madre y la Isabel Pantoja artista.

En la otra esquina, la cantante de 64 años sigue refugiada en el silencio y no ha dado una respuesta pública a su hijo y, según han señalado en 'El programa de Ana Rosa' (Tele 5), ha rechazado una suculenta oferta económica para reaparecer en televisión con una entrevista "amable" en un "programa muy blanco" que tendría, como objetivo, una esperada y por supuesto televisada- "reconciliación" con Kiko.

Y es que según el periodista Pepe del Real, Isabel Pantoja no sale de su estupor y todavía no se cree las duras declaraciones de Kiko en el programa. Al parecer, la cantante lo está pasando muy mal, apenas duerme, y ha decidido no coger el teléfono a nadie. Además, manteniendo su orgullo, ha tomado la decisión de no hablar, por el momento, con su hijo.

Último post de Kiko Rivera en Instagram, en el que curiosamente recomienda: "A veces es mejor quedarse callado y que las personas se descubran por su propia lengua".

Juez imparcial

Y mientras como juez imparcial, Isa Pantoja, dolida por el enfrentamiento que mantienen su madre y su hermano, ha evitado posicionarse públicamente, pero si ha confesado que cree que a Kiko el tema "se le ha ido de las manos". La próxima concursante de La casa fuerte 2 y actual estudiante de primero de Derecho ha desvelado que: "mi madre está muy mal, está destrozada. Hablé con ella después de que Kiko contase lo de su depresión y me dio mucha pena".

Preocupada por la tonadillera, Isa ha confesado en "El programa de Ana Rosa" (Tele-5) ", que se ofreció a ir a Cantora para estar al lado de su madre en este complicado momento, pero que Isabel rechazo su ofrecimiento. "Me dijo que estaba muy mal, que prefería no estar con nadie, que tenía que pensar las cosas. Mi madre está muy mal y no quiere hablar de ello. No duerme, no descansa porque está cuidando de una persona mayor que es mi abuela y lo está pasando muy mal", ha declarado muy afectada.

Desencuentro económico

Al parecer, el origen del desencuentro entre madre e hijo tienes su origen en los problemas económicos por los que atraviesa Rivera, provocados por la pandemia de coronaviurs que ha afectado a todos los segmentos económicos del país, pero especialmente al mundo del ocio nocturno en el que Kiko se mueve habitualmente como reputado Dj.

La negativa de la tonadillera tanto a darle más dinero para solucionarlos como a su frontal oposición a la posibilidad de poner en venta la finca Cantora -que Kiko recibió en herencia de su padre y cuyo usufructo tiene la artista , como solución propuesta por Kiko para olvidarse para siempre de sus deudas.

Y mientras la familia Pantoja -encabezada por Isa y por Anabel Pantoja- prefiere no posicionarse en el conflicto, la familia Rivera, con Francisco y Cayetano 'desaparecidos', no se ha pronunciado al respecto. Solo el hermano de Paquirri, Antonio Rivera, dando por callada la respuesta, no ha desmentido que su sobrino Kiko esté dispuesto a deshacerse de Cantora -emblema y sueño del fallecido torero- para saldar sus deudas económicas.