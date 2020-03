JLo, su novio y otros famosos rendidos al último viral de TikTok

Jennifer Lopez y su novio, el exjugador de béisbol Álex Rodríguez, están arrasando en TikTok, la red social de con más tirón entre los jóvenes 'millennials' y la Generación Z que le está plantando cara a Instagram con sus vídeos cortos de hasta un minuto donde hay que bailar una coreografía con una canción de moda.

Ver esta publicación en Instagram Late night Tiktoks💯💯 @jlo . Follow me at AROD13!!! Una publicación compartida de Alex Rodriguez (@arod) el 8 Mar, 2020 a las 8:27 PDT

Después de impactar con su actuación en la Superbowl, junto a Shakira, la diva del Bronx demuestra que sus 50 primaveras no son obstáculo para marcarse un baile con su pareja en el último 'challenge' de moda en TikToK, el 'Flip the Switch' ('Dale al interruptor') que hace unos días popularizó la senadora estadounidense Elizabeth Warren en el programa 'Saturday Night Live' ('SNL). La representante del Partido Demócrata y excandidata presidencial se unió a su 'gemela', la comediante del programa Kate McKinnon, para el hilarante desafío que consiste en grabarse con una pareja y, de golpe, intercambiarse la ropa.

𝗙𝗹𝗶𝗽𝗽𝗲𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝘄𝗶𝘁𝗰𝗵. pic.twitter.com/t8qHcGRUhY — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) March 8, 2020

El vídeo se viralizó el pasado fin de semana, con más de 21 millones de visitas en la página de Twitter de 'SNL', y, claro, muchos anónimos y famosos se han lanzado a imitar la coreo viral.

'Nonstop', de Drake

Una de las primeras parejas de famosos en apuntarse al 'challenge' fueron JLo y su pareja, y ha sido precisamente él quien lo ha compartido a través de sus redes sociales. Con la canción 'Nonstop' (2018), del rapero Drake, la artista se contonea con un ajustado vestido blanco mientras él la graba frente al espejo, con traje y gafas oscuras. Varios segundos después, cambian las tornas y es el deportista quien hace lo propio con el entallado modelo. Solo en Instagram, los 10 segundos que dura el vídeo acumula más de tres millones de reproducciones.

Otros famosos que también se han apuntado al 'Flip The Switch' ha sido la modelo Emily Ratajkowski, que baila con camiseta del candidato Bernie Sanders y luego con unos calzoncillos con la bandera de EEUU, y Josh Ostrovsky, más conocido 'The Fat Jewish', un famoso 'influencer' neoyorquino, presentador de tele y escritor. Este dúo, que subió el vídeo antes, el 29 de febrero, acumula en Twitter de la maniquí más de 250.000 reproducciones.

We just flipped the switch pic.twitter.com/ZADsWCL2Qa — Emily Ratajkowski (@emrata) February 29, 2020

La cantante Camila Cabello también baila junto a su coreórgrafo, Calvit Jr,: "Mira, solo le doy al interruptor", dice antes de apagar las luces. Después las enciende y los dos se cambian la ropa.

Ver esta publicación en Instagram we had to do it Una publicación compartida de camila (@camila_cabello) el 9 Mar, 2020 a las 12:20 PDT