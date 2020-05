Jude Law, padre por sexta vez

Jude Law, el protagonista de la serie 'The Young Pope' y su continuación 'The New Pope', ambas dirigidas por el cineasta italiano Paolo Sorrentino, va a ser padre de nuevo y con el nuevo bebé serán seis hijos. El actor británico, de 47 años, y su esposa desde el año pasado, la psicóloga Phillipa Coan, de 32, esperan su primera criatura.

Y es que Jude Law ha protagonizado todo tipo de titulares relacionados con su agitada vida amorosa en paralelo a su carrera profesional, que también le ha llevado al teatro y que se ha desarrollado entre Londres y Hollywood, con éxitos como, 'El talento de Mister Ripley' con Matt Damon, 'Cold Mountain' junto a Nicole Kidman y 'Sherlock Holmes', con Robert Downey Jr.

Ver esta publicación en Instagram London👣 #JudeLaw #london #walk Una publicación compartida de Jude Law (@d.judelaw) el 30 Mar, 2020 a las 1:29 PDT

Law se ha casado dos veces y con Philippa Coan parece haber encontrado "la serenidad que durante mucho tiempo no tenía", según explicó en una entrevista promocional, él que es poco o nada dado a airear su vida privada. De hecho, la prensa británica no consiguió fotografiarle vestido de novio dando el 'sí quiero' a Phillipa en una ceremonia íntima en Londres a la que solo acudieron los amigos y familiares más cercanos. Tampoco se sabía hasta ahora que Coan estuviese embarazada pese a que ya luce una incipiente tripita, según las imágenes que han podido captar los medios ingleses.

Este será el sexto hijo para Jude Law, que ya es padre de Rafferty, Iris y Rudy, junto a su exesposa Sadie Frost; Sophia, junto a Samantha Burke; y Ava, junto a Catherine Hardin. El actor estuvo casado del 1997 al 2003 con Sadie Frost, de quien se divorció tras una batalla judicial por la custodia de sus tres hijos con un acuerdo millonario después de que ella solicitara 15 millones de euros. Frost había descubierto que el actor mantenía una relación con la niñera de sus hijos. Rafferty e Iris, por cierto, están desarrollando su carrera como modelos.

Tras su separación, Law conoció a la actriz Sienna Miller en un rodaje, con la que se comprometió en 2004. Formaron una de las parejas más mediáticas y atractivas del momento, pero no pudieron resistir la presión de los medios y decidieron poner fin a la relación en 2006, y eso que en 2009 se dieron una segunda oportunidad para dar carpetazo definitivo a su noviazgo en 2011.