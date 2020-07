Lolita: "O invertía mis ahorros en esto o me tiraba por la ventana"

Lerele Producciones es la empresa que Dolores González Flores, 'Lolita', ha creado para "dar de comer a la Cultura", generar trabajo y, de paso, "no tirarse por la ventana" durante el confinamiento: "Yo metí la pata poniendo una tienda y no la meto más. Ahora meto mis ahorros en lo que sé", ha dicho.

Lolita (Madrid, 1958) presentó este lunes la productora y la obra con la que empezará a trabajar, 'Llévame hasta el cielo', junto a su autor, Nacho Llorente, el director, Juan Carlos Rubio, su compañero en escena, Luis Mottola, y Juan Jiménez, director del Teatro Galileo, que reabrirá sus puertas el 15 de julio, este miércoles, con este montaje.

"Esto es mi vida desde los 17 años y trabajo en lo que me gusta y quiero trabajar. No invierto en joyas, en casas, en coches en viajes ni lujos", así que, dice, decidió invertir sus ahorros en el teatro. "Montar una productora hoy en día no vale tanto, simplemente hay que tener ganas. He metido lo que he ganado con 'La fuerza del cariño' o 'Tu cara me suena'. Solo mis ahorros, ni bancos ni ertes", ha subrayado.

LA OBRA DEL DEBUT

Los que se dedican a esa profesión, es decir, "los cómicos y los titiriteros", tienen, en su opinión, "la obligación" de "generar trabajo": "llevo en esta profesión 45 años y hay que dar de comer a la Cultura, mimarla y quererla, que no se muera. Hay que hacer cosas y reinventarse porque nadie te va a venir a llamar a la puerta".

Para su debut como empresaria eligió la misma obra en la que estaban trabajando para hacer "un audiovisual", es decir 'Llévame hasta el cielo', que protagonizarán ella y Mottola en el Galileo hasta el 30 de agosto para seguir luego su gira por España con 'La fuerza del cariño'. Es una obra con "intríngulis", como decía su madre, Lola Flores, y a ponerla en pie la ha ayudado mucha gente, entre ellos su hijo Guillermo, autor de la música original, y su hija, Elena, que pone la voz en 'off'. "Han estado todos a una conmigo y desde el primero al último me han hecho precio de amigo", se ha reído la artista, feliz de la amistad, la complicidad "y el desinterés" que le han demostrado: "el universo ha conspirado para que saliera adelante".

Su compañero en el escenario subraya que están muy ilusionados con el nuevo proyecto y que todos tienen "mucho trabajo por delante" y ha deseado que "ojalá esto se contagie y se haga en muchos más sitios".

HOMENAJE A BILLY WILDER

El director del montaje ha precisado que lo que está pasando es una especie de "milagro", orquestado por "esa fuerza de la naturaleza" que es Lolita, que le llamó para hacer "el audiovisual" de "Llévame hasta el cielo" y hace un mes le dijo que también "tenían" que montar para el teatro la obra de Llorente. "Este espacio al aire libre -con un aforo del 60% aproximadamente, unas 250 sillas- es perfecto para hacer una obra que es entretenimiento, un gran homenaje a 'El apartamento' de Billy Wilder", y puedes verla mientras tomas algo. Animo a todos a volver al teatro, a volver a la vida", ha añadido.

El escenario está ocupado por un "ascensor" de 18 metros cuadrados y en él Marcelo y Ángela debaten sobre la libertad y la culpa y sus límites, según el autor de la obra, que cree que "no pueden hacerla otros actores" que no sean Lolita y Mottuola "porque fue escrita para ellos de forma más o menos consciente".

Llorente ha asegurado que le parece "un sueño" lo que ha ocurrido con esta obra, que primero fue "teatro para leer", luego "audiovisual" y ahora un montaje en el que está involucrada gente "de primera línea de este país". "Es una cuasi comedia por su lenguaje pero la historia va más allá. Una mujer desquiciada aparece en un ascensor donde hay un hombre y empiezan a hablar de libertad, de género, de maltrato y de muchas más cosas", ha descrito Llorente. Es, ha apostillado Lolita, "humor negro y muy inteligente en la que el hierro, las miserias, no desaparecen".

El "audiovisual" se estrenará una vez que la obra termine estas primeras funciones, a las que esperan que "en un futuro" sigan más, "y se va a cobrar por verlo y una parte irá destinada a ong relacionadas con el virus", ha destacado Lolita, que no ha dado más datos sobre su estreno.