Mabel Lozano confiesa que ha sido operada de un cáncer de mama

La actriz, escritora y directora de documentales Mabel Lozano ha tenido que ser operada de un cáncer de mama, tal y como ella misma ha desvelado a través de las redes sociales. La operación se llevó a cabo la semana pasada y ya está recuperándose en casa.

"Hace un mes me diagnosticaron cáncer de mama. La pasada semana me intervenían, y todo salió bien. Los ganglios estaban perfectos y el canciroma era muy pequeño, estaba en el estadio I. Fue una cirugía conservadora, y estaba en las mejores manos , las de un magnífico cirujano, y un hombre encantador @antoniotejerina además del oncólogo Pedro Perez Segura, colaborador de la @aeccmadrid desde donde mi amiga @teresaymas me ha llevado de la mano con su cariño", ha desvelado la directora de cine en su cuenta de Instagram.



Lozano ha querido aprovechar su propia experiencia para hacer especial hincapié en la importancia de la autoexploración, lo que asegura que la salvó: "Yo misma en una autoexploración descubría el nódulo en mi seno izquierdo después de hablar con mi amiga @pakadiaz que me contaba esta misma experiencia. Paka me ha salvado la vida, esto mismo dentro de un año hubiera tenido un pronóstico muy distinto", escribe.

En su texto, la escritora también hace referencia a la actual pandemia: "Esta es la razón por la que comparto esto; para que nunca os olvidéis de la medicina preventiva, de la autoexploracion, de cuidaros... Tenemos que asumir que no somos inmortales, y nunca más que ahora lo estamos viendo, y llorando, a tantas personas que están muriendo".

Además, Lozano ha querido mandar un mensaje de optimismo y fuerza: "Por otro lado, ahora más que nunca tengo claro que hay que hacer de la vida algo extraordinario, vivirla de una manera más intensa. Y así estábamos mi hija Roberta y yo ayer, celebrando, saliendo felices del hospital donde mi querido @antoniotejerina nos confirmaba con los informes definitivos tras la cirugía lo bien que había ido todo. Gracias a mi familia y amig@s por tanto cariño, me quedan años para devolver las toneladas de amor, y pienso devolverlo, que lo sepáis", sentencia la escritora, que se encuentra fuerte y bien tras la intervención.