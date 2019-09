La nieta de Rocío Jurado apoya a papá en 'GH Vip 7'

Ha nacido una estrella en Tele 5, y es nada menos que la nieta de Rocío Jurado: Rocío Flores Carrasco. Según publica la revista 'Rumore' en la edición que aparece hoy en los quioscos, la hija de Antonio David y Rociíto ha conquistado el plató de 'GH Vip 7', a donde ha acudido para apoyar a su padre, concursante del 'reality', con su temple y educación. Aunque está por ver si piensa lo mismo la hija de la Jurado, ya que la joven defiende contra viento y marea a su padre, del que Rociíto está separada y con quien mantiene una batalla legal Ya se lo dijo la chica a Antonio David en la primera gala: Llevas toda la vida dándolo todo por tus hijos, pero creo que te lo debía, te quiero con locura, papá. La intención de la joven es que se conozca la verdad sobre su padre. Siempre se ha visto de él una imagen más dura, pero es una persona con unos valores increíbles y tiene mucho que dar.

Batalla legal

Y aunque no habla de su madre, con la que no tiene contacto desde hace un año, sí que se pronuncia sobre el enfrentamiento legal de sus progenitores. Lo único que puedo decir es que han sido dos años muy duros, por no decir los más duros que hemos tenido.

Rocío Carrasco demandó al padre de sus hijos acusándolo de un delito de violencia de género y de alzamiento de bienes. Fue desestimado. Pero, alejado de la tele, Antonio David subsiste gracias al negocio que tiene su mujer, Olga, y algunos trabajos esporádicos. Por eso debe aguantar en GH Vip, ya que, según 'Rumore', su caché es de los más altos: entre 25.000 y 30.000 euros por semana