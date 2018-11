El pasado televisivo de Rosalía en 'Tú sí que vales' antes de convertirse en una estrella

Todas las miradas están puestas en Rosalía. Tras revolucionar el panorama musical y posicionarse como una de las artistas españolas con mayor proyección internacional, la joven barcelonesa no para de acaparar titulares e incluso piezas en los informativos. Es lo que ha ocurrido esta tarde en Telecinco, cuando David Cantero ha dado dado paso a un vídeo que recogía su pasado en televisión.

La cadena de Mediaset ha sacado pecho y ha recordado que la intérprete de 'Pienso en tu mirá' probó suerte en el escenario del desaparecido 'Tú sí que vales' hace diez años, cuando ella tan solo tenía 15. Antes de convertirse en una estrella, Rosalía ya apuntaba maneras junto a su guitarra frente al jurado compuesto por Àngel Llàcer, Noemí Galera y Javier Sardà, que le otorgaron el pase a la siguiente fase.

Aunque no logró ganar el programa, está claro que tampoco le hizo falta. Rosalía, que acaba de lanzar su álbum 'El mal querer', no cesó en su empeño de dedicarse a la música y su buen trabajo se ha visto recompensado con el paso de los años. Hace tan solo unos días era presentada ante Europa durante los MTV EMAs celebrados en Bilbao, donde dejó impresionado al público con un sublime medley de 'De aquí no sales' y 'Malamente'.