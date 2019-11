¿Por qué Jennifer Lopez cantará en la Super Bowl?

Hubo un tiempo en el que el 'show' de la Super Bowl era uno de los escenarios más deseados por las estrellas de la música, pero algo ha cambiado desde que explotó el escándalo de Colin Kaepernick, un jugador negro que desafió al Gobierno de Donald Trump hincando la rodilla en el césped mientras sonaba el himno nacional antes de empezar un partido.

Aquella actitud de protesta contra la políticas racistas del presidente hizo que la derecha estadounidense se echara encima del futbolista por atreverse a menospreciar un símbolo nacional ante el mundo mundial, aunque también llevó a Nike a fichar al deportista para una de sus megacampañas.

Supporters of Colin Kaepernick and his protest against police brutality boycotted the Super Bowl with the hashtag #ImWithKap pic.twitter.com/H2L28oZ36q — NowThis (@nowthisnews) February 5, 2019

Pero con la NFL no se juega, sobre todo con tanto dinero sobre la mesa como genera este partido, así que la encargada de organizar la Super Bowl pronto aprobó una nueva norma en la que advierte de que cualquier jugador que se atreva a hacer lo mismo en el futuro será sancionado.

Tras el alboroto mediático, Kaepernick se ha alejado del fútbol y ahora varios artistas como Rihanna y Amy Schumer, en señal de apoyo, han rechazado la invitación a tocar en la cita deportiva con más audiencia del mundo. “No podía arriesgarme a participar en algo así. ¿Para que gane quién? Desde luego, no mi gente. Simplemente no podía venderme de esa manera. Hay cosas en esa organización con las que no estoy de acuerdo y no iba a ir allí a servirlos de ninguna manera”, declaró la cantante de Barbados en una entrevista con 'Vogue’.

En la misma línea, Gloria Estefan calificó de "increíble" la participación el próximo 2 de febrero de Jennifer López y Shakira en el espectáculo musical de la final del torneo de fútbol americano y añadió que no era necesaria su presencia. "Esas mujeres van a encender el escenario, porque esas mujeres son ardientes", explicó al canal 'Entertainment Tonight'. "¿Qué necesidad hay?", se preguntó la artista cubano-estadounidense al rechazar el ofrecimiento de participar en el espectáculo que acogerá Miami, donde reside con su esposo, el productor y músico Emilio Estefan.

"La mejor protesta contra el racismo"

Unas declaraciones que no dejan demasiado bien a Jennifer Lopez y a Shakira, que no han puesto ningún ‘pero’ para cantar el próximo 2 de febrero en Miami (EEUU). Las dos estrellas no han dudado en defenderse y consideran que su actuación es la mejor protesta política que pueden hacer contra el racismo.

De hecho, la diva del Bronx ha argumentado el motivo de su decisión a la edición estadounidense de revista 'GQ'. "Entiendo que haya gente que no quiera actuar en la Super Bowl. Todo el mundo tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a sentirse cómodo con lo que están haciendo. Pero yo lo veo como una plataforma fantástica, y una de las más grandes del mundo, para transmitir un mensaje al público”, ha declarado la artista, que ha asegurado también que ha estado ensayando durante las últimas seis semanas para lograr un "show espectacular", ya que, no solo se trata del 100° Aniversario de la NFL, sino que, se presentará a lado de otra gran diva, Shakira.

"Personalmente creo que es maravilloso que dos mujeres latinas podamos actuar en Miami durante la Super Bowl. Podemos aprovechar esos 14 minutos para que todo el mundo entienda lo mucho que valemos los latinos en este país. Puede ser una celebración maravillosa de nuestra cultura”, añade la intérprete que está nominada a los Oscar como mejor actriz por su interpretación en 'Hustlers'. Por su parte, Shakira ha explicado que está "encantada y orgullosa" de cantar con JLo el mismo día de 43º cumpleaños.