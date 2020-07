Los preocupantes tuits de Kanye West contra Kim Kardashian y Kris Jenner

En las últimas horas han saltado todas las alarmas sobre la salud mental de Kanye West. El rapero, de 43 años, que el domingo pasado inauguró su campaña presidencial con un estrambótico mitin en Carolina del Sur, ha publicado en Twitter varios mensajes desconcertantes arremetiendo contra su esposa, Kim Kardashian, su suegro, Kris Jenner, y 'revelando' que "Michael Jackson fue asesinado".

"Kim estaba tratando de volver a Wyoming con un doctor para encerrarme, como en la película 'Get Out', porque ayer lloré al hablar de salvar la vida de mi hija", escribió en un tuit que más tarde eliminó si bien algunos usuarios pudieron rescatarlo. Al parecer la 'celebrity' no se habría tomado bien que el músico explicara el domingo que a punto estuvo de abortar a su hija North, y ahora, según West, estaría intentando que ingresara en una institución psiquiátrica.

Pero ese tuit solo fue el comienzo, pues también acusó a su suegra, Kris Jenner, al que mencionó como "Kris Jong Un", de tratar de "encerrarlo". "Si termino encerrado como Mandela, vosotros sabréis por qué", escribió sobre las intenciones de su familia.

También arremetió contra su mujer recordando su pasado, echándole en cara su desnudo para 'Playboy' y el vídeo que se filtró en las redes teniendo sexo con su exnovio Ray J. "Pongo mi vida al servicio de Dios para que la mamá de North nunca la fotografíe haciendo 'Playboy'. Estoy en el rancho, ven a buscarme", retó a Kim.

West children will never do playboy west pic.twitter.com/HkhaDSFGxD — ye (@kanyewest) July 21, 2020

En otros delirantes mensajes afirmó que Michael Jackson, que murió un 25 de junio del 2009 a consecuencia de un paro cardiaco provocado por un cóctel de medicamentos suministrados por su médico personal, "en realidad fue asesinado". West señaló directamente a Tommy Mottola, exjefe de Sony, como responsable de la muerte del rey del pop.

En el mismo hilo desconcertante, West aprovechó para anunciar que su nuevo álbum, 'Donda' el nombre de su madre, saldrá publicado el próximo viernes.

DONDA coming this Friday pic.twitter.com/HGibF3PHYf — ye (@kanyewest) July 21, 2020

Escondido en su búnker de Wyoming

West vive escondido en su rancho-búnker de Wyoming en compañía de unos pocos amigos, separado de su esposa Kim, de 39 años, de la que se habría distanciado, según explican varias fuentes. La pareja, que se casó en el 2014 y tiene cuatro hijos, hace meses que hacía vidas separadas en la mansión de Los Ángeles.

Algunas fuentes cercanas a Kim Kardashian aseguran que "se siente impotente" de no poder ayudarlo. El rapero explicó él mismo en el 2018 que sufre un trastorno bipolar y que dos años antes tuvo que ser ingresado. Tan solo hace unos días, una fuente cercana a West habló de su salud a la revista 'People': "Kanye ha estado bien durante mucho tiempo. En el pasado, ha sufrido episodios maniacos y depresivos relacionados con su trastorno bipolar. Ahora mismo, lo está pasando mal de nuevo".