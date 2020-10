La sorpendente campaña de Tana Mongeau a favor de Joe Biden

En tiempos de elecciones presidenciales, en Estados Unidos, al contrario que en otras partes del mundo, es habitual que artistas, deportistas y personalidades de diferentes ámbitos tomen partido por uno u otro candidato.

Es conocida la especial ojeriza que el star system de Hollywood tiene por Donald Trump. Así, actores como Jennifer Aniston, Eva Longoria, George Clooney, Tom Hanks, Rita Wilson, Leonardo Di Caprio, Alyssa Milano y Julia Louis-Dreyfus, Robert De Niro, Jim Carrey, Alec Baldwin y Vivica A. Fox están haciendo campaña activa a favor del candidato demócrata. También George R.R. Martin, el autor de la saga 'Juego de Tronos, el músico Jon Bon Jovi y los deportistas Bill Bradley , Michelle Kwan y la estrella de la NBA Lebron James, entre otros apuestan, por Biden.

La última en sumarse a la larga lista de celebritis for Biden ha sido Tana Mongeua, una exuberante modelo, cantante, youtuber e influencer de 24 años, nacida en Las Vegas.

La campaña de Tana a favor de Biden ha causado sorpresa, estupor y polémica a partes iguales. En su cuenta de Instagran, Twitter y Only Fans, la modelo promete un desnudo suyo a quien vote a Joe Biden en las próximas elecciones presidenciales.

"Si me envías pruebas de que votaste por Biden, te enviaré un desnudo gratis, promete la joven bajo el hashtag #bootyforbiden. El problema de tan peculiar propuesta es que Tana podría estar infringiendo la legislación estadounidense que prohíbe comprar o obtener votos a cambio de algo, lo que en este caso sería votos por fotos.

Sea como sea, Tamara sigue con su particular campaña en las redes con sensuales fotos, como la que ha colgado en su cuenta de Instagram con el mensaje: Me encanta ver a tantas personas que quieren cambiar tanto como yo. No necesitas mi trasero para saber qué es lo correcto para Estados Unidos, así que ve a VOTAR!. Otra forma de animar a los votantes demócratas en unas elecciones que se aventuran muy reñidas.