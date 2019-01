«Te amo. Quiero olerte, inhalarte, abrazarte»

Ni el guionista más iluminado de House of Cards podría superar la que se avecina con el divorcio de los 142.000 millones de euros, el de Jeff Bezos y su exmujer MacKenzie. No todo ha sido tan civilizado como el comunicado que hizo el fundador de Amazon y propietario del The Washigton Post daba a entender en su mensaje en Twitter anunciando la ruptura tras 25 años casados.

El semanario sensacionalista National Enquirer, conocido por sus artículos sobre celebridades, ha publicado documentación que acredita la infidelidad que ha acabado con el matrimonio del hombre más rico del mundo, una aventura en la que se mezclan desde los intereses políticos a los instintos más pasionales.

La investigación ha durado cuatro meses y ha llevado a los periodistas a perseguir a Jeff Bezos y su amante por cinco estados, de Michigan a Seattle, de Los Ángeles a Sacramento.... la más cara y relevante en la historia de la revista y detrás de la cual podría estar la mano del presidente Trump, conocido enemigo de Bezos.

FOTOS DE SU PENE / Y sí, Jeff Bezos le envió a su amante fotografías de su pene que la publicación ha escatimado a sus lectores –«son demasiado gráficas»–, selfis sin camisa y todo tipo de mensajes románticos en los que se mostraba totalmente rendido a Lauren Sanchez, una expresentadora de la cadena Fox de 49 años.

La relación comenzó hace ocho meses, con los ingredientes de un romance clandestino en el que los dos protagonistas están casados y les sobra la pasta. Se citaron en hoteles de lujo, en la casa de Sanchez y su marido, en la mansión de Bezos en Beberly Hills... Hubo ocasiones en que salieron en pijama de sus casas para tener un encuentro. Y hubo mensajes.

«Te amo. Muy pronto te mostraré mi cuerpo, mis labios y mis ojos». «Quiero olerte, quiero inhalarte. Quiero abrazarte fuerte... quiero besarte los labios... te quiero. Estoy enamorado de ti», se recoge en los mensajes que Jeff le manda a Sanchez, casada con el agente de Hollywood Patrick Whitesell, con el que tiene dos hijos, y madre de un tercero fruto de una relación anterior. Y según avanza el relato del National Enquirer el tono de los mensajes de Bezos va subiendo. «Te echo de menos. Quiero besarte ahora mismo y penetrarte lenta y suavemente. Y tal vez por la mañana te despierte y no sea tan amable contigo».

LOS REGISTROS DE VUELO / El tabloide revela cómo comenzó la relación: ambas parejas se conocían, habían sido fotografiadas juntas en algunos eventos y fue Bezos quien abordó a Sanchez.

Y explica que la esposa de Bezos se enteró de que su marido le era infiel cuando vio los registros de vuelo del jet privado del matrimonio. A menudo el nombre de Lauren Sanchez era el único en la lista de pasajeros.

LA MANO DE DONALD TRUMP / El director de la revista es amigo del presidente de EEUU, Donald Trump. Según manejan varios medios, Bezos intentó comprar la historia a National Enquirer, propiedad de American Media Inc (AMI), pero la amistad del director de la publicación con el presidente de Estados Unidos, enemigo declarado de Bezos, pudo más.

«Le deseo suerte [a Bezos]. El proceso [de divorcio] será una belleza», dijo Donald Trump en respuesta a una pregunta que le realizaron sobre el tema antes de emprender su viaje a la frontera de Texas con México.