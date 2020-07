Valentina Sampaio, primera modelo transexual de 'Sports Illustrated'

La modelo transgénero Valentina Sampaio está acostumbrada a romper barreras: En el 2017 se convirtió en la primera mujer transsxual en posar para la edición de la revista 'Vogue París'. Dos años después, fue la primera maniquí trans contratada por Pink, la línea juvenil de Victoria's Secret.

Ahora, en el 2020, la joven, de 23 años, vuelve a crear precedente en la industria de la moda tras convertirse en la primera mujer trans en posar en la portada de la edición especial de trajes de baño de 'Sports Illustrated'.

La brasileña, que aparece en la mediática publicación en biquini, reconoce que este trabajo ha sido una oportunidad que encara "fuerte e inspirada" y con la que pretende "luchar por todos los que sufren discriminación".

UN PASO ADELANTE PARA LA COMUNIDAD LGTBI

La joven considera que su aparición en el número especial de la mediática revista deportiva es un paso más no solo para su carrera, si no para toda la comunidad LGTBI. "Me siento fuerte y me siento inspirada para luchar no solo por mi si no por todos a los que represento", destaca Sampaio en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

"UN SUEÑO HECHO REALIDAD"

En la misma publicación, Sampaio afirma sentirse "contenta y honrada de hacer parte del icónico 'Sports Illustrated"', lo que define de "un sueño hecho realidad".

Según la modelo, su imagen en este número es una forma de visibilizar la lucha contra la transfobia. "Ser trans significa enfrentarte continuamente a mentalidades muy conservadoras. Lidiamos con las risitas, insultos, reacciones de miedo y agresiones físicas sencillamente por el mero hecho de existir", concluye en su alegato en defensa del colectivo.