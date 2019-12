Virginia Giuffre denuncia amenazas de muerte

Después de que Virginia Giuffre concediera su primera entrevista en televisión para denunciar los supuestos abusos a los que fue sometida por parte del príncipe Andrés y del pedófilo Jeffrey Epstein que se suicidó el pasado verano en una prisión de Nueva York, la norteamericana asegura que ha recibido amenazas de muerte a través de las redes sociales.

La estadounidense ha querido dejar claro en su mensaje que no tiene ninguna intención de suicidarse por si algún día le llegase a sucederle algo. "Quiero dejar constancia pública de que de ninguna manera o forma me voy a suicidar. Le he hecho saber a mi terapeuta y a mi médico". En el caso de que algo le pasara, Giuffre pide que protejan a su familia: "Si me pasa algo, por el bien de mi familia, no dejéis que esto se acabe y ayudadme a protegerles. Mucha gente mala quiere verme abandonar".

Giuffre aseguró durante su intervención en la BBC que fue obligada a mantener relaciones con el hijo de la reina Isabel II y que fue algo que "no duró mucho" y fue "desagradable". "Él sabe lo que pasó. Yo sé lo que pasó y solo uno de nosotros está diciendo la verdad, y sé que soy yo", dijo tajante en su declaración. El príncipe Andrés tuvo que dimitir de sus funciones públicas tras las explicaciones dadas por su parte en otra entrevista a la BBC.

Tras recibir varios mensajes de apoyo, Giuffre prosigue: "En respuesta a la sobrecogedora cantidad de apoyo que he recibido, quiero dar un gran agradecimiento a todo el mundo que se ha mantenido a mi lado luchando por nuestros hijos y por tener un futuro más seguro. El FBI me ha informado que ha habido una creíble amenaza de muerte contra mí".