El abrazo entre una activista negra y un policía blanco en Miami se hace viral

El abrazo de una destacada activista de Miami, Florida (EEUU) y un agente de policía local en plena calle y ante una manifestación por la muerte de George Floyd, de raza negra, se ha vuelto viral por un video dado a conocer como ejemplo de "conexión".

Renita Holmes, una activista desde la década de los 80 que años atrás había denunciado haber sido agredida por un oficial de policía, se detuvo este domingo sobre su motocicleta delante de una fila de policías que vigilaban el orden durante una manifestación.

A Florida Highway Patrol trooper in riot gear broke the line to hug a woman who said, "I appreciate your patience" after troopers remained calm when protesters approached in Miami's Edgewater. pic.twitter.com/RPa2rBhTFu