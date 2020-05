Así fue el intento de asalto a la CNN en Atlanta

Las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía el pasado lunes en Mineápolis siguen provocandos disturbios en todo Estados Unidos. Una de las protestas más virulentas ha tenido lugar en Atlanta, donde la sede principal de la cadena de televisión CNN ha sufrido un intento de asalto e incluso el lanzamiento de un artefacto explosivo.

Bernice King, hija menor del defensor de los derechos humanos Martin Luther King, hizo un apasionado discurso en la ciudad natal de su padre en el que imploró a la gente que se marchara a casa después de que más de 1.000 manifestantes desde el Parque Olímpico del Centenario al Capitolio de Georgia, bloqueando el tráfico y una carretera interestatal a su paso.

"La única forma de obtener lo que realmente queremos es a través de la no violencia", dijo Bernice King. "Hagamos esto de una manera no violenta para lidiar con el mal de nuestro tiempo". Pero la manifestación de Atlanta se volvió caótica y, a veces, violenta. En el centro de la ciudad se produjeron varios incendios (ardieron varios coches y al menos uno de la policía) cerca del edificio de la CNN, en torno al cual se fueron aglomerando protestantes.

Las cristaleras del edificio empezaron sufriendo pintadas y pronto también golpes, hasta acabar rotas, como los escaparates de varios comercios. La policía, por momentos atrincherada dentro del edificio, al que entró el artefacto explosivo, hizo retroceder a la multitud para contener el intento de asalto y los agentes recibieron una lluvia de botellas.

Irónicamente, la CNN es uno de los medios que se había posicionado a favor de las protestas. Este mismo sábado ha salido a la luz un nuevo vídeo sobre la muerte de George Floyd grabado por un transeúnte desde otro ángulo, en el que se aprecia que son tres agentes los que inmovilizan al detenido en el suelo.

New video of George Floyd’s murder emerges which shows not ONE (Derek Chauvin) but THREE @MinneapolisPD police officers kneeling on Floyd’s back while he begs for his life. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/fjZGbvwWA1