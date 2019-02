Un atentado con coche bomba en Siria deja al menos 20 muertos

En un atentado terrorista, al menos 20 personas, entre ellas 14 empleados de un yacimiento petrolífero, murieron en Siria en un ataque con coche bomba cerca de la base militar de las fuerzas kurdo-árabes que intentan conquistar el último reducto del grupo yihadista Estado Islámico (EI).

"El coche bomba fue accionado a distancia en la aldea de Sheheil" al paso del convoy que transportaba a los trabajadores del campo petrolífero de Al Omar, precisó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH). Entre las víctimas figuran seis "reclutas" de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), la alianza kurdo-árabe, añadió la misma fuente. El ataque fue revindicado por el Estado Islámico mediante mensajes distribuidos con ayuda del servicio de mensajería Telegram.

Las células yihadistas que aún subsisten en la zona "están intentando frenar nuestros avances" declaró a la AFP un portavoz de las FDS, Adnan Afrin. La aldea de Sheheil está situada a una decena de kilómetros de la principal base militar de las FDS en la provincia de Deir Ezzor, donde se libran los últimos y encarnizados combates para acabar con el EI.

LA EVACUACIÓN DE CIVILES

Las FDS se apoderaron del yacimiento petrolífero de Omar el octubre de 2017 y lo convirtieron en su principal base en el área. Cientos de civiles, hombres, mujeres y niños, continuaban con su evacuación a bordo de camiones, huyendo del pueblo de Baghuz, muy cerca de la frontera iraquí.

Los combatientes de las FDS se concentran en facilitar estas evacuaciones, que permitirían derrotar a los últimos combatientes del EI y anunciar con gran pompa el fin del "califato" autoproclamado en 2014 por el grupo en extensas regiones a caballo entre Siria e Irak.

"Nos sorprendió ver que todavía hay un número elevado de civiles en el interior (del reducto yihadista) además de los combatientes", declaró un portavoz de las FDS, Adnan Afrin. "Cada día esperamos a que los civiles salgan para encontrar refugio en las FDS".

Desde una posición de las FDS, una periodista de la AFP vio pasar unos 10 camiones y remolques cubiertos con lonas. En ellas iban decenas de hombres, que escondían sus rostros, y también mujeres ataviadas con el niqab y niños. Según este portavoz, "la mayoría de civiles eran familias del EI", y entre ellos había extranjeros. También precisó que algunos yihadistas estaban "escondidos" entre los civiles pero fueron descubiertos, mientras otros se "entregaron" a las FDS.

EMERGENCIA HUMANITARIA

En Baghuz, el EI solo controla un puñado de casas y los yihadistas están atrincherados en túneles, en medio de un mar de minas que obstaculizan el avance de las FDS. "Las fuerzas de la coalición, sobre todo estadounidenses, siguen apoyando a las FDS mientras negocian la liberación de civiles inocentes", informó un portavoz de la coalición internacional, Sean Ryan.

Mientras que en los últimos días, decenas de personas ya salieron de Baghuz, entre ellas una familia francesa y otra egipcia, informó Paul Bradley, un voluntario de Free Burma Rangers, una oenegé de ayuda estadounidense. "Dijeron que la situación alimentaria era muy complicada. Nos enseñaron pan, que era básicamente trigo machacado con agua y tostado por los dos lados, a un precio de 15 dólares el kilo, mientras que el azúcar valía 60 dólares el kilo en el interior" del reducto yihadista, precisó.

Desde principios de diciembre, cerca de 40.000 personas, principalmente familias de yihadistas, huyeron del sector, según el OSDH. Los que no son sospechosos de actividades militares son enviados a campamentos de refugiados. Estos campamentos acogen a más de 2.500 niños extranjeros, procedentes de más de 30 países, de los cuales 1.100 llegaron desde enero, afirmó la oenegé Save the Children. Entre esos niños, 38 no están acompañados de padres, indicó la organización, que denuncia una situación humanitaria "desesperada". "Los niños están en peligro de muerte", alertó.

LOS EXTRANJEROS EN SIRIA

Algunos de ellos "tienen apenas unos días o semanas" de vida, lamentó la oenegé. La cuestión de los extranjeros bloqueados en Siria es un auténtico rompecabezas tanto para las autoridades semiautónomas kurdas, que exigen su repatriación, como para los occidentales, que en general se oponen a retomarlos. El presidente estadounidense, Donald Trump, exhortó a los países europeos a repatriar a sus ciudadanos. Pero Washington rechazó el regreso a Estados Unidos de una yihadista originaria de Alabama.

Fuentes de seguridad iraquíes informaron que las FDS entregaron a las autoridades de Bagdad a 130 yihadistas iraquíes. Según un responsable provincial, se trataba de combatientes "buscados". Un portavoz de la alianza kurdo-árabe desmintió sin embargo esta transferencia. Por su parte fuentes de seguridad francesas informaron que el yihadista Fabien Clain, considerado como el hombre que prestó su voz para reivindicar en nombre del Estado Islámico (EI) los atentados de París del 13 de noviembre 2015, murió en los combates.