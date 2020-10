Bélgica decreta el cierre de todos los comercios no esenciales

Las restricciones adoptadas durante las últimas semanas en Bélgica no han servido para ralentizar la propagación del covid19. Pese al cierre de bares, cafés y restaurantes, el teletrabajo y el toque de queda decretado en todo el país, todos los indicadores siguen en rojo, los hospitales a punto de la saturación, y el comité de concertación, que reúne el Gobierno federal y a los ministros presidentes de las tres regiones del país, ha decidido dar otra vuelta de tuerca más y seguir los pasos de Francia en endureciendo el reconfinamiento de la población. Todos los comercios no esenciales deberán cerrar desde este próximo domingo 1 de noviembre hasta el 13 de diciembre, las vacaciones escolares se prolongarán hasta el 15 de noviembre y el teletrabajo volverá a ser obligatorio.

La evolución de la pandemia, según ha alertado este viernes el centro de crisis de Bélgica, sigue siendo alarmante. Entre el 20 y el 26 de octubre la media de contagios diarios se ha disparado hasta los 15.000 y uno de cada cuatro test realizados actualmente solo se realizan a personas sintomáticas por el colapso del sistema- es positivo. La presión en los hospitales es inmensa. El límite hace tiempo que se ha superado y no vemos cambios, ha alertado el primer ministro belga, Alexander de Croo, que ha insistido en que la única solución es endurecer el confinamiento con medidas todavía más estrictas para limitar el contacto social.

"Es un confinamiento pero que permitirá reabrir las escuelas y que no aislará a las personas", ha explicado el ministro de sanidad, Frank Vanderbroucke, que ha calificado la situación en los hospitales de crítica con más de 6.500 hospitalizadas con covid19. La nueva batería de medidas incluye el cierre de todo comercio no esencial. Tampoco podrán desarrollarse actividades que requieren un contacto directo con los clientes, como peluquerías, centros de belleza y masajes, y tendrán que cerrar también zoológicos y parques de vacaciones. No obstante, no habrá limitaciones a la movilidad. Los desplazamiento podrán realizarse con total libertad aunque sí en términos de contacto social.

SIN CONTACTO SOCIAL

Una vez más, las autoridades han decidido limitar aún más el número de personas a las que se puede recibir en casa. Con la excepción de personas que viven solas, que podrán recibir a dos, el resto de hogares solo podrán tener la visita de una persona como máximo por semana. No podemos autorizar la visitas en casa de amigos o familias. Hay tantas personas contaminadas que el riesgo es demasiado grande, ha justificado el liberal belga que ha indicado que en el exterior se podrán seguir juntando grupos de cuatro personas aunque manteniendo las medidas de seguridad que incluyen distancia física y mascarilla..

Bélgica también restringirá a 15 personas máximo los funerales y en la calle no podrán juntarse grupos de más de cuatro personas. Por el momento solo hay una respuesta posible: limitar al máximo todo contacto físico entre nosotros. Vamos a tener que hacerlo tanto tiempo como haga falta. Hay que romper esta tendencia que vemos en las cifras lo más radicalmente posible, ha urgido De Croo.

Por último, las escuelas tendrán que prolongar todavía más las vacaciones de Todos los Santos previstas para la próxima semana. La semana pasada se anunció la prolongación del parón escolar hasta el 11 de noviembre. Finalmente permanecerán cerradas hasta mediados del próximo mes. A partir del 16 de noviembre todos los alumnos de educación infantil, primaria así como primero y segundo de secundaria podrán volver a las aulas. A partir de secundaria la idea es que el 50% de las clases sean a distancia y el 50% presencial hasta el 1 de diciembre en que se revisará la situación. Ese día también se revisará la decisión sobre el cierre de comercios no esenciales. Se que son medidas particularmente drásticas y dolorosas pero son resultado de un análisis basado en cifras. Son medidas de la ultima oportunidad, ha resumido el primer ministro belga.