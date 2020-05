Brasil suma otro récord de muertes y se acerca a los 10.000 casos fatales

Brasil ha superado la barrera de los 10.000 muertos y se ha convertido en el sexto país del mundo con más casos fatales de coronavirus. El escenario tan temido por los sanitaristas de 1000 fallecimientos diarios está cada vez más cerca. A pesar de las noticias luctuosas, el Gobierno de ultraderecha no cesa en presionar para que se levante la cuarentena. Los 751 fallecimientos computados este viernes y las 145.328 infecciones sumen al gigante sudamericano en la perplejidad. La tasa de mortalidad, calculada por personas contagiadas, es de 6,8%. Sao Paulo registra el 34,5% del total de los casos fatales. Río de Janeiro aparece en segundo y una situación más desesperante. La "ciudad maravillosa" y su periferia está cerca del colapso sanitario, con más de 1.000 personas esperando una cama de hospital. El gobernador Wilson Witzel se apresta a prolongar el autoaislamiento en medio de una situación escandalosa. Su ex secretario de Salud de Río de Janeiro, Gabriell Neves, fue arrestado por la compra a precios indebidos de respiradores.

El gobernador paulista, Joao Doria, ya tomó decisión de profundizar la cuarentena hasta el 31 de mayo a pesar de los reclamos del presidente Jair Bolsonaro. "Me gustaría dar una noticia diferente (...), pero el escenario es desolador", dijo Doria.

El capitán retirado le contestó asegurando que la responsabilidad de mantener cerrados los comercios durante la pandemia recaerá exclusivamente en los gobernadores y alcaldes. "Si fuera por mí, una gran parte ya estaría funcionando".

Bolsonaro expresó su beneplácito con los intentos de la ultraderecha de rechazar en las calles el autoaislaminto. "La economía también es vida. Una persona pobre sin dinero es propensa a muchos problemas (...) Tarde o temprano tendremos que volver a abrir para no exceder un límite que ya es insoportable".

En el peor día de la pandemia, el presidente anunció una barbacoa para 3 mil personas en Brasilia. "Están todos invitados".

Hoje, Bolsonaro incitou aglomerações e falou do churrasco que disse que faria."Vocês vão estar aqui amanhã no palácio da alvorada? Estão todos convidados.""3 mil no churrasco de amanhã"Um de seus apoiadores falou "O Coronel Ustra vai estar aí no churrasco amanhã." pic.twitter.com/OzP38CN2pf desgoverno bolsonaro (@desgovernobolso) May 8, 2020