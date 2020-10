Los candidatos más estrafalarios de las elecciones de EEUU

Por la presidencia de los Estados Unidos han pasado 45 jefes de Estado. George Washington fue el primero, iniciando su mandato el 30 de abril de 1789. Al cabo de 228 años, Donald Trump llegó a la Casa Blanca. Seguro que ninguno de los padres fundadores habría imaginado nunca que un empresario, protagonista de un 'reality show', llegaría a ser el jefe de Estado de la nación más poderosa del mundo. Antes de Trump, el país ya fue gobernado por otra estrella mediática, el actor Ronald Reagan. El protagonista de películas como 'Love is on the air' se mantuvo en el cargo de presidente desde 1981 a 1989.

Con las elecciones para la Casa Blanca a la vuelta de la esquina, el rapero Kanye West propone su extraña baza con un espot de candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos. Pero el marido de Kim Kardashian no es ni mucho menos el personaje más excéntrico que se ha metido en la política norteamericana. Trump encabeza la lista de personajes 'únicos' por haber llegado al poder, pero muchos han sido los que lo han intentado.

VIENEN DE LEJOS

Muchos niños estadounidenses han soñado alguna vez con dirigir su país. Pero la mayoría lo abandonan cuando descubren su auténtico camino de sacrificio. Homer Aubrey Tomlinson no es de aquellos que se rinden fácilmente. Nacido en 1892, en Westfield, Indiana, fue un obispo estadounidense que se presentó hasta cuatro veces a la presidencia de Estados Unidos.

Tomlinson fundó el Partido Teocrático en 1952 con una idea, la unificación de la Iglesia y el Estado. Tenía planes de reemplazar los impuestos por el diezmo, así como de agregar el puesto de 'Secretario de la Santa Biblia'. En 1952 se autoproclamó 'Rey del Mundo' y dijo haber contribuido a la paz mundial con ello. Antes de su aventura política, era empresario. En 1922, después que "un rayo le pasara rozando", empezó su viaje espiritual.

Nació también a finales del siglo XVIII Eugene Victor Debs, socialista, activista y uno de los miembros fundadores del sindicato de Trabajadores Industriales del Mundo. Al igual que Tomlinson, persistió en su objetivo de presidir su país, llegando a presentarse hasta en cinco ocasiones. En 1920 logró 915.000 votos, pese a estar cumpliendo condena en la cárcel, con un eslogan que era clara muestra de su carisma: "From the Jailhouse to the White House" ("Desde la cárcel a la Casa Blanca").

EL VAMPIRO DE IZQUIERDAS

Las disputas en política pueden ir más allá de los debates electorales como los de esta campaña entre Trump y Biden. Y es que algunas estrellas de la lucha libre han intentado dar el paso hacía un mundo más diplomático. Jonathon Tepes Sharkey, más conocido como 'John Albert Sharkey' o 'Rocky Adonis Flash', nacido en 1964, es un exluchador que se autodefine como un vampiro, pero "no solo un vampiro, un vampiro de izquierdas". Se ha presentado dos veces como candidato independiente, en el 2004 y en el 2008, y una como candidato republicano, en el 2012. Durante su etapa en los cuadriláteros compitió contra Rocky Johnson, padre de Dwayne 'La Roca' Johnson. Precisamente 'La Roca', actualmente el actor mejor pagado del mundo y antiguo luchador de la WWE, ha dejado la puerta abierta a presentarse para presidente en el 2024.

Por el momento, el único que ha conseguido migrar de los rings a la política de forma exitosa es Glenn Thomas Jacobs, conocido en la WWE como Kane. Nacido en Torrejón de Ardoz (Madrid), actualmente es el alcalde del Condado de Knox (Tennessee) por el partido Republicano, desde el 2018. Jacobs aprovechó su personaje de la WWE para ganar popularidad. Durante la campanya electoral sacó a su álter ego 'El monstruo rojo' para aplicar su movimiento estrella, el 'Chokeslam', a un trabajador que le interrumpió su discurso.

De 'Tiger King' al presidente

Joseph Allen Maldonado-Passage llegó a la fama mundial gracias al documental de Netflix 'Tiger King: Murder, Mayhem and Madness'. Más conocido como Joe Exotic, este excéntrico "criador" de tigres se encuentra actualmente en prisión. Exotic se postuló como candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos en el 2016 envuelto en una investigación policial sobre diversos delitos en su zoo y un intento de asesinato.

El protagonista de 'Tiger King' escribió una carta a Trump pidiéndole que fuera su héroe. Según Joe Exotic, el presidente "defiende aquello en lo que cree sin importar lo que nadie más piense".