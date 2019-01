China aluniza con éxito en la cara oculta de la Luna

La sonda china Chang'e 4 alunizó hoy con éxito en la cara oculta de la Luna, la primera vez en la historia que se consigue, informó hoy la agencia estatal de noticias Xinhua.

El diario oficial Global Times agregó que el alunizaje tuvo lugar en la cuenca de Aitken, en el polo sur del satélite de la Tierra, y lo calificó de "gran hito de la exploración espacial".

