Dimite el presidente de la agencia pública de turismo de Irlanda tras veranear en Italia

El presidente de la agencia encargada de impulsar el turismo en Irlanda, Michael Cawley, ha dimitido este sábado tras haberse publicado que había estado de vacaciones en Italia. El alto cargo se trasladó de país pese a que el Gobierno instó a los ciudadanos a veranear en Irlanda para evitar agravar los brotes de coronavirus.

En un comunicado, la ministra de Turismo irlandesa, Catherine Martin, anunció que había aceptado la dimisión de Cawley, presidente de la agencia Failte Ireland. Admitió sentirse "decepcionada" y afirmó que el responsable de turismo no podía mantenerse en el cargo. Fue el diario 'The Independent' el que publicó que Cawley, exdirectivo de la aerolínea Ryanair, había pasado sus vacaciones en Italia.

"En solidaridad con el sector y para ayudar al país a reabrir las escuelas en total seguridad, el Gobierno y mi ministerio en particular habían instado a la población a pasar sus vacaciones en Irlanda este año", dijo la ministra. "Aunque Italia se encuentra en la lista verde, lo que significa que las personas que vengan de allá no deben limitar sus movimientos, el Gobierno ha pedido a la población que evite los viajes no necesarios Y muchos ciudadanos siguieron estas instrucciones", insistió.

En total, 1.774 personas murieron por coronavirus en Irlanda, sobre un total de casi 27.000 infectados. Debido a un aumento de los casos, se han reinstaurado restricciones y los 300.000 habitantes de tres condados fueron parcialmente reconfinados a principios de agosto.