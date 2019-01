Dos buques con migrantes llevan días sin autorización para atracar en el Mediterráneo

La historia no deja de repetirse. Dos barcos navegan desde hace días por el Mediterráneo tras haber rescatado en pésimas condiciones a cerca de medio centenar de migrantes que viajaban a bordo de débiles embarcaciones. De momento ningún Gobierno ha respondido a la solicitud de ayuda urgente que lanzó el pasado lunes la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). A bordo del buque 'Sea Watch 3' viajan un total de 32 migrantes, rescatados del mar, frente a las costas de Malta, el pasado 22 de diciembre. En el 'Profesor Albrecht Penck', el número de migrantres es de 17, salvados de un naufragio seguro hace tan solo tres días.

Desde el 'Sea Watch 3', el voluntario británico Robin Jenkins, que lleva dos décadas trabajando con refugiados, ha hecho un llamamiento al Gobierno de Londres para que presione a los países del Mediterráneo y accedan a acoger a los migrantes. "Esta gente ha escapado de la explotación, de la esclavitud, de la violencia y de la pesadilla que representa hoy Libia", ha escrito en su página de Facebook, informa el diario británico 'The Independent'. Jenkins advierte del peligro que corren los refugiados y la misma tripulación del buque ante la inminente llegada de una fuerte tormenta. El barco lleva ocho días sin saber hacia donde dirigirse.

Entre los migrantes a bordo hay mujeres y niños. "Todo lo que piden es la oportunidad de vivir sus vidas como cualquier otro ser humano libre", ha escrito. "Esta cruda realidad es la que me recuerda la vida privilegiada que he tenido. Cuando tenía 14 años de edad abría mis regalos de Navidad, no estaba buscando la manera de encontrar seguridad para mi vida". El pasado domingo, Jenkins publicó las fotografías del bebé y de los dos niños de seis y siete años que se encuentran entre los rescatados.

DRAMÁTICO BALANCE

Acnur ha pedido "un decidido liderazgo en línea con los valores fundamentales de la humanidad y la compasión" para ofrecer un puerto a los dos buques. La organización de la ONU recuerda, como Jenkins, que es urgente actuar ya que se espera que las condiciones del mar empeoren en cuestión de horas. En un comunicado, el enviado especial del Acnur para la Mediterráneo, Vincent Cochetel, ha remarcado la necesidasd de que primero se acoja a los migrantes en tierra y después se negocie con los Estado sus destinos.

Más de 2.240 personas han muerto en aguas del Mediterráneo intentando llegar a Europa en el 2018, pese a la reducción en el número de llegadas al Viejo Continente. ACNUR reclama de cara a este 2019 una solución general para estos buques de migrantes, generalmente fletados por diversas ONG, en lugar de la actual situación en la que cada barco debe obtener un permiso puntual para cada viaje.