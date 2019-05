EEUU envía a un portaviones a Oriente Próximo por las "amenazas" de Irán

Estados Unidos ha desplegado un portaviones con su grupo de combate y bombarderos de la Fuerza Aérea en Oriente Próximo por las "señales y advertencias preocupantes" de Irán y para mostrar la posición estadounidense ante cualquier ataque, según ha anunciado el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton.

Washington "está desplegando el USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group y un grupo especial de bombarderos en la región del Comando Central de EEUU", un área que incluye Oriente Próximo, ha indicado Bolton en un comunicado difundido el domingo. La medida responde a "una serie de indicaciones y advertencias preocupantes y progresivas", ha dicho Bolton, que no proporcionó más detalles sobre el despliegue.

El principal asesor en materia de seguridad del presidente de EEUU, Donald Trump, ha explicado que Washington quiere "enviar un mensaje claro e inequívoco al régimen iraní de que cualquier ataque a los intereses de EEUU o de sus aliados se enfrentará con una fuerza implacable", en un momento de elevadas tensiones entre ambos países.

RESPONDER A CUALQUIER ATAQUE

"EEUU no está buscando una guerra contra el régimen iraní, pero estamos completamente preparados para responder a cualquier ataque, ya sea por intermediarios, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica o las fuerzas iranís regulares", ha dicho el funcionario sobre la última decisión de la Administración Trump para aumentar la presión sobre Irán. Bolton, quien ha encabezado una política cada vez más agresiva de EEUU sobre Irán, ha dicho que la decisión podría exacerbar los problemas entre los dos países.

Por el momento, el Pentágono no ha hecho comentarios sobre las declaraciones de Bolton, mientras el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, preguntado por la prensa durante un vuelo a Finlandia, se limitó a afirmar: "Es algo en lo que hemos estado trabajando durante un tiempo", según 'The New York Times'. "Es absolutamente cierto que hemos visto una escalada de acciones por parte de los iranís y es igualmente cierto que vamos a responsabilizar a los iranís por los ataques a los intereses estadounidenses", dijo Pompeo, al añadir que EEUU tiene "buenas razones" para comunicar con claridad a los iranís cómo será la respuesta a sus acciones.

ASILAMIENTO POLÍTICO Y ECONÓMICO

Un oficial militar dijo al mismo periódico que hasta el viernes pasado, los analistas militares no estaban rastreando ninguna amenaza iraní, por lo que cualquier problema al respecto ha tenido que surgir en las últimas 24 o 48 horas. Por su parte, Irán advirtió recientemente que bloquearía el estrecho de Ormuz si se le prohíbe usar el canal estratégico, puesto que alrededor de una quinta parte del petróleo consumido a nivel mundial pasa por dicho estrecho.

Además, Washington anunció el mes pasado que ya no eximará a ningún país de sanciones si continúan comprando petróleo iraní, en un intento por reducir a cero las exportaciones petroleras de Irán, cuyos principales compradores son China, India, Turquía, Japón y Corea del Sur. Trump también ha incluido en la lista negra al cuerpo de la Guardia Revolucionaria de élite de Irán, dando el paso sin precedentes de designarlo como una organización terrorista extranjera, algo que Irán recibió como una provocación estadounidense.

Los esfuerzos de Trump para imponer el aislamiento político y económico en Teherán comenzarón el año pasado, cuando se retiró unilateralmente del histórico acuerdo nuclear que la Administración Obama y otras potencias mundiales negociaron con Irán en el 2015. Los gobiernos europeos se han opuesto al restablecimiento de las sanciones por parte de Washington a Irán.